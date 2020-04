Coop Casarsa, 330 buoni spesa donati a Fiume Veneto

L'amministrazione di Fiume Veneto ha ricevuto una donazione di 330 buoni spesa del valore di 20 euro ciascuno da parte della Coop Casarsa, realtà con un punto vendita anche nel territorio comunale. "Un ringraziamento a nome di tutta la comunità alla Coop e al suo presidente Mauro Praturlon, per l'impegno e la vicinanza dimostrati ai nostri cittadini durante questo periodo di emergenza", commenta il sindaco Jessica Canton. "I buoni donati si affiancheranno a quelli già previsti e in erogazione da parte del comune per il tramite dei servizi sociali, oltre agli altri interventi di sostegno che la Caritas sta continuando a erogare".

"Per la distribuzione dei buoni donati da Coop Casarsa abbiamo deciso di coinvolgere le nostre parrocchie, in modo da poter raggiungere anche le persone che potrebbero trovarsi in una situazione di bisogno ma che, magari in questo delicato momento, non vogliono esporsi. Insieme al prezioso lavoro dei nostri parroci, confidiamo di poter raggiungere quei cittadini a quali questa donazione può dare un pronto sollievo. In aggiunta, la Coop Casarsa ci ha comunicato anche di riconoscere uno sconto del 10% a tutti i clienti che effettueranno acquisti presso il punto vendita di viale Trento utilizzando i buoni spesa comunali. E' un ulteriore gesto di vicinanza alla comunità che dimostra sensibilità e attenzione al territorio", conclude Canton.