Copagri sbarca a Pordenone. La Confederazione produttori agricoli, che a livello nazionale conta circa 700mila associati, ha scelto il capoluogo della Destra Tagliamento, dove sino a questo momento non era presente, dopo l’esigenza manifestata da alcuni agricoltori che hanno voluto creare un punto di riferimento per il Friuli Occidentale.

Nasce come rappresentanza del mondo agricolo e non solo. Copagri vuole essere anche un punto di eccellenza del e per il territorio, grazie ad un pool di professionisti interni che, con le società a loro collegate, sviluppano ed erogano servizi di cui le imprese necessitano: dalla consulenza imprenditoriale a quella fiscale, dai servizi legati all’agricoltura di precisione a quelli legati all’assistenza fiscale.

Copagri nasce in un territorio dove non era presente, sino a questo momento, per diventare un solido punto di riferimento per quegli agricoltori che non si sentono più rappresentati all’interno di altre associazioni di categoria.

La sede della Confederazione, in comune di Pordenone, è in fase di ultimazione e sarà operativa tra qualche settimana. Gli uffici, quanto prima, saranno aperti al pubblico.

“Siamo slegati da principi e gerarchie nazionali – spiegano i fondatori di Copagri Pordenone – e ci poniamo l’obiettivo di agire come associazione libera. Copagri incarna una rappresentanza nuova, giovane, aperta e dinamica. Tutto quello che serve per sviluppare progettualità, idee, innovazione e mettere al centro di ogni iniziativa i veri interessi dell’agricoltura e degli agricoltori”.

Un nuovo modo di fare rappresentanza: agile, dinamico e moderno che punta, in particolare, sul ricambio generazionale e sulle infinite possibilità offerte dalle moderne tecnologie.