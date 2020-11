Cormons, Bregant resta alla guida della Cantina Produttori

Il Consiglio di amministrazione della Cantina Produttori Cormòns ha confermato alla presidenza del sodalizio cormonese Filippo Bregant. Lucinichese, classe 1973, eletto per la prima volta presidente già quattro anni fa, Bregant è al suo secondo mandato.

Protagonista del profondo cambiamento della Cantina, con un rinnovamento complessivo della struttura, il rieletto presidente esprime la sua soddisfazione: "Ringrazio tutti i componenti del Cda per aver confermato la fiducia nei miei confronti. La Cantina, dopo anni di incertezze, vive oggi, nonostante l'emergenza Covid, una situazione di solidità grazie anche all’acquisto dell’immobile effettuato a inizio ottobre".

"Guardiamo al futuro con preoccupazione, ma anche con la consapevolezza che il lavoro di ristrutturazione interna, fatto negli ultimi anni, ha dato e darà uno slancio importante alla cooperativa. La Cantina Produttori è oggi un’azienda moderna ed efficiente che punta a consolidarsi sul mercato italiano e ad ampliare quello estero, restando sempre un punto di riferimento fondamentale ed imprescindibile per il nostro territorio".

Il Consiglio di amministrazione è stato confermato sostanzialmente nella sua totalità: Andrea Tofful ricoprirà nuovamente l’incarico di vicepresidente, mentre gli altri consiglieri confermati sono Adriano Bon, Daniele Brumat, Damiano Capozzolo, Alberto Tonut, Marian Drufovka, Federico Veliscek, Marko Snidercic e Paolo Spessot. Unica new entry è Marco Spessot, che andrà a sostituire l’ex consigliere Luca Brumat, al quale va la riconoscenza del presidente: "Ringrazio il consigliere uscente Brumat per tutto l’impegno e la dedizione profusa durante i suoi quattro mandati all’interno del Cda, ed auguro, inoltre, un buon lavoro al neo eletto Spessot".

Esprime piena soddisfazione per la rielezione del presidente anche il direttore generale, Alessandro Dal Zovo: "Viviamo un periodo di estrema incertezza e di preoccupazione perché il nostro settore è fra i più danneggiati dalla crisi causata dall'epidemia, ed è proprio in questi momenti che è fondamentale rimanere uniti e coesi per superare con i minori danni possibili l’emergenza. Ritengo, pertanto, molto importante per il futuro dell’azienda la riconferma del presidente e del Cda, per proseguire sulla strada intrapresa in questi anni".