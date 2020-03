Coronavirus, ecco come è cambiata la spesa dei friulani

A essere eccezionali non sono soltanto le code fuori dai supermercati, ma anche il contenuto dei carrelli che escono. Infatti, il periodo di emergenza sanitaria, nonostante non ci siano problemi di approvvigionamento, ha mutato notevolmente gli acquisti dei friulani. Un interessante osservatorio locale è quello di Aspiag, la società che gestisce il marchio Despar, presente nella nostra regione con 79 punti di vendita a gestione diretta e 100 punti vendita associati.



“Il periodo ha di fatto stravolto in maniera sostanziale le abitudini dei nostri consumatori - Stefano Buja, direttore Acquisti di Despar Nordest ed Emilia Romagna - e i loro acquisti, seppur concentrati su alcune categorie alimentari e non alimentari, di fatto hanno toccato anche prodotti di tutta la nostra proposta assortimentale”.



“Forse - continua Buja - il timore che questa serrata forzata che costringe tutti a rimanere a casa si possa trasformare addirittura in un divieto di fare la spesa, ha spinto i consumatori a riempire il carrello sia con beni di prima necessità sia anche con prodotti superflui o comunque di quelli che negli ultimi anni non stavano riscuotendo un grande interesse”.



Entrando nel dettaglio, il maggiore riscontro che nel corso delle settimane di emergenza sanitaria non ha visto alcun ridimensionamento graduale sono in particolare l'acqua, la farina, i piatti pronti, il burro e le uova fresche, prodotti generici e specifici per disinfettare (non solo amuchina, ma anche candeggina, alcool, prodotti per la pulizia delle superfici...) e, poi, guanti, carne di tutte le tipologie, i surgelati come anche i vini e le birre, che possono in questo momento essere bevute solo a casa, non essendo aperti i bar o i ristoranti. Buja continua a snocciolare la lista della spesa di ‘guerra’: “Stanno avendo successo prodotti come i preparati per pane e per pizza, il lievito di birra, il tonno e la carne in scatola, il riso e la pasta di semola, sapone liquido e solido, il pane confezionato a discapito un po' di quello fresco, i salumi confezionati e poi, se volete un prodotto che può sembrare banale, i coloranti per capelli a causa della chiusura dei parrucchieri”.Tutti questi prodotti hanno visto un incremento delle vendite fino al 300% rispetto ai periodi normali. Se un scaffale ride, però, c'è un altro che piange. “Chi soffre - rivela Buja - è il settore dolciario e in particolare le caramelle e le gomme da masticare, le merendine e poi i prodotti pasquali. Questo però è da imputare più a un aspetto espositivo che a reali problematiche, in quanto preferiamo in questo momento privilegiare i fuori banco con prodotti assolutamente necessari per velocizzare e facilitare la spesa e permettere al consumatore una permanenza breve nel punto vendita”.Anche nel settore dolciario c'è comunque qualche eccezione, come lo zucchero e i preparati per torte che, anche in questo caso, hanno duplicato o triplicato la loro vendita.