Coronavirus, il piatto piange

L’emergenza del coronavirus ha fatto letteralmente sparire la clientela nel giro di pochi giorni. Anna Ferrauti, titolare assieme al fratello Bruno del ristorante Al Buon Arrivo di Tarvisio e vice presidente mandamentale della Confcommercio è molto preoccupata per come si sta evolvendo la situazione: “Quando guardo il mio locale e lo vedo deserto, mi chiedo se arriverò a fine mese, se potrò pagare il mio personale. Un cambio radicale di prospettive, considerato che soltanto qualche settimana addietro, il lavoro non era assolutamente un problema. Purtroppo stiamo registrando un calo anomalo di lavoro un po’ in tutti i settori. Per chi come noi vive di turismo, soprattutto estero, si tratta di una frenata estremamente pesante e repentina. La ristorazione registra un calo che forse sfiora l’80%, mentre l’alberghiero lo scorso fine settimana ha retto, nonostante le disdette dall’estero, grazie alle presenze dei friulani. Tuttavia, da lunedì la situazione è precipitata. Molti turisti provenienti da oltre confine ora ci evitano, anche perché temono di dover fare la quarantena al rientro nel loro Paese. Tutti noi lavoriamo in base a piani di lavoro e investimento che stanno saltando. Si sta bloccando tutto. A cascata ciò si riverbera inevitabilmente sull’indotto, incluso il settore del commercio che nella nostra città rappresenta una parte importante dell’economia. A questo punto ci chiediamo quanto riusciremo a resistere”. (a.d.g.)