Corsa al bollino verde

Risuona ancora, superando i confini regionali, l’anatema invocato dal vescovo di Vittorio Veneto, monsignor Corrado Pizziolo, contro la monocultura del Prosecco e l’uso eccessivo di pesticidi. Per fortuna, la realtà friulana è ben diversa, come dimostra una vera per propria corsa delle aziende a metodi colturali meno impattanti sull’ambiente e più salubri. Lo assicura Michele Bertolami, direttore di Ceviq di Pradamano, ovvero dell’istituto che si occupa della certificazione dei vini e dei prodotti italiani di qualità.

L’anatema andrebbe lanciato anche in Friuli?

“Non serve. La nostra realtà viticola è ben diversa da quella delle colline di Valdobbiadene, Conegliano e Vittorio Veneto, dove c’è una forte promiscuità tra vigneti e tessuto urbano. Da noi gli impianti di Glera (Prosecco) si sono sviluppati soprattutto in pianura e gli stessi regolamenti comunali prevedono una certa distanza dalle case. Ma, soprattutto, c’è una notevole crescita delle aziende che certificano la propria sostenibilità ambientale”.



“Il nostro istituto si occupa della certificazione di due standard. Il primo è quello biologico e da quando abbiamo iniziato, nel 2015, le aziende aderenti in Friuli-Venezia Giulia sono passate da 70 a 350. Il secondo standard è quello della produzione integrata, che consente sì l’uso di alcuni principi attivi contro le malattie della vite, ma con dosi ridotte e meno frequenti. In questo caso dal 2016 a oggi le aziende che certifichiamo sono passate da 200 a 400. Da ultimo, lo scorso luglio, hanno aderito anche tutte le cantine cooperative, portando in dote i loro soci. Possiamo quindi affermare che attualmente circa il 90% della superficie vitata regionale è garantita da uno dei due standard”.“Sì e lo saremo sempre di più. Infatti, il disciplinare della produzione integrata dal prossimo anno aggiungerà altre pratiche ambientali richieste, introducendo requisiti anche sull’impronta carbonica e su quella idrica. I produttori dovranno dimostrare anche di ridurre il consumo di energia e di acqua”.“Se l’irregolarità viene giudicata di entità ‘grave’, non gli viene rinnovata la certificazione, spesso requisito essenziale richiesto dai suoi clienti, e per tre anni viene escluso dai contributi pubblici”.“Avvertiamo in loro un atteggiamento sempre più responsabile perché sono i primi a subire le conseguenze di un uso eccessivo di fitofarmaci. Inoltre, negli ultimi dieci anni è il mercato a chiederglielo. Ormai, un vino per essere venduto deve essere come minimo buono. La differenza, poi, la fa il valore aggiunto della sostenibilità, sempre più richiesta dal consumatore finale”.