Corsi di cucina per minori stranieri non accompagnati

Al centro delle attività ospitate e supportate nel 2021/2022 dal Meeting Place Tiare Shopping di Villesse c’è posto anche per la formazione professionale proposta dalla scuola alberghiera Ad Formandum di Gorizia, in collaborazione con “Slov.I.K.”, per offrire uno strumento di integrazione sociale e lavorativa ai minori stranieri non accompagnati ospiti della Comunità educativa assistenziale San Luigi di Gorizia.

"Sono 260 ore, 60 di teoria e 200 di pratica, grazie alle quali, alla fine del percorso, i ragazzi saranno in grado di supportare le attività di bar e ristorazione svolgendo i compiti di preparazione su materie prime e semilavorati, realizzare semplici pietanze e ristabilire le corrette condizioni di igiene della cucina e delle attrezzature. In particolare, sapranno pesare e preparare gli ingredienti, pulire e tagliare frutta e verdura, preparare piatti semplici applicando tecniche base di cottura, pulire gli utensili da cucina, pulire e mettere in ordine ripiani, magazzino e cella frigorifera", spiega il dg di Ad Formandum, Alessandro Infanti.

12 ragazzi dai 14 ai 18 anni hanno l’occasione di avvicinarsi al mondo del lavoro, acquisire nuove competenze e migliorare la propria conoscenza della lingua italiana, sia nella comprensione sia nell’utilizzo, all’interno del Tiare Chef Lab, la cucina-laboratorio permanente del Meeting Place di Villesse dotata di attrezzature professionali e materie prime di qualità.

Le lezioni sono tenute da docenti qualificati accreditati presso la Regione per lo svolgimento di attività formative con minori e in possesso di adeguata esperienza professionale specifica. Viene utilizzata la “metodologia del fare” che permette di sperimentare situazioni e attività che stimolano la riflessione sia come singolo sia come gruppo. Al termine del corso, a inizio febbraio, i ragazzi che supereranno la prova finale otterranno un attestato di partecipazione al corso.

"Riteniamo che sia nostra responsabilità dare corpo e sostegno a iniziative ad altissimo valore sociale come questa che, attraverso i corsi ospitati nel nostro laboratorio di cucina Tiare Chef Lab, intende offrire ai giovani che si trovano soli in un Paese che non è il loro uno strumento di integrazione e di ingresso nel mondo lavorativo. La collaborazione con la Cooperativa Sociale Ad Formandum e con la Comunità San Luigi si inserisce nella nostra strategia di voler essere accanto a Enti, Istituzioni, Organizzazioni e persone che si impegnano quotidianamente per il benessere del nostro territorio e di cui condividiamo i valori e l’impegno", afferma Giuliana Boiano, direttrice del Meeting Place Villesse Tiare Shopping.

AD FORMANDUM società cooperativa sociale intende sostenere la formazione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze per chi vive e lavora nell’ambito della minoranza slovena nel Friuli Venezia Giulia. L’Ente offre servizi formativi che si caratterizzano per la qualità, l’attenzione, la sensibilità e l’impegno degli operatori. Due sono gli ambiti specifici di interesse, che si ricollegano al concetto di cura: formazione nel settore alberghiero e attenzione al sociale.

La Comunità educativa assistenziale “San Luigi” accoglie ragazzi maschi minorenni dai 14 ai 18 anni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e ha come obiettivo il loro inserimento nella comunità. Si tratta di uno strumento di crescita valoriale e di impegno che copre tutto il progetto educativo condiviso con i ragazzi.