Costantini festeggia 45 anni di attività

Quarantacinque anni e non sentirli. E’ l’età dell’Albergo Ristorante Costantini di Collalto di Tarcento, fondato nel 1976 grazie alla collaborazione di Costantino, Lino ed Eligio, tre degli undici fratelli Costantini. In questo 2021 ricorre il 45esimo anniversario di attività per questa realtà che, da tre generazioni, persegue con grande passione il piacere dell’accoglienza attraverso la qualità dei piatti e l’attenzione verso il cliente.

“45 anni di obiettivi mirati, scelte e cambiamenti; 45 anni di impegno costante nel settore dell’hospitality; 45 anni di soddisfazioni e traguardi raggiunti”, racconta Pio Costantini. “Per la nostra famiglia, da tre generazioni almeno, essere albergatori e ristoratori non è solo una professione. E’ una missione, una scelta di vita, un piacevole impegno. Siamo arrivati fin qui grazie alla passione per questo tipo di lavoro, al saperci adattare al sacrificio… Siamo stati al passo con i tempi e la nostra cucina si è evoluta, ma senza mai perdere la tradizione”.

“Da Costantini proponiamo una cucina chiara, nel senso che usiamo materie prime fresche, genuine e di assoluta qualità. Recentemente la nostra proposta è stata definita ‘sobria, elegante, giovanile, ma senza eccessi’ e mi trovo concorde con questa descrizione. Proponiamo piatti di carne e di pesce, senza mai dimenticare i vegetariani; una parte dedicata alla tradizione e una parte a un modo più innovativo di proporre i piatti”, spiega Marco Furlano, da quattro anni responsabile della cucina del Ristorante Costantini.

Per celebrare questo importante anniversario, durante questa stagione autunnale il titolare Pio Costantini e lo chef Marco Furlano presentano cinque serate speciali appositamente ideate per il traguardo raggiunto.

Si parte venerdì 29 ottobre con ‘Tartufando - Il Tartufo di Muzzana’, percorso gastronomico dedicato a piatti d’alta cucina con il Tartufo bianco pregiato di Muzzana accompagnati da raffinate proposte al calice targate Il Carpino. In collaborazione con Muzzana Amatori Tartufi. Mercoledì 10 novembre ‘1976/2021’, serata dedicata ai festeggiamenti dei 45 anni di attività. Venerdì 12 novembre ‘Salvadigus - Caccia al gusto, serata degustazione d’eccezione dedicata a tutti gli amanti della selvaggina. Venerdì 19 novembre ‘Tartufando - Il Tartufo di Acqualagna’, cena degustazione d’eccezione dedicata al re indiscusso della tavola d’Autunno, sua maestà il tartufo. In questa serata in particolare il Tartufo di Acqualagna. Venerdì 29 novembre, ‘Serata delle Tartare’, dedicata a uno dei must della tradizione del ristorante: l'inimitabile Tartara.

Per i menù completi delle serate: www.albergocostantini.com – sezione “news”