Crai, sconto extra sui buoni spesa

Il Gruppo Crai aderisce al suggerimento del Governo e applicherà un extra sconto del 10% sugli acquisti effettuati con i buoni spesa che saranno distribuiti dai Comuni.

Crai è uno dei pochi marchi storici italiani tuttora attivi a livello nazionale. Presente con i suoi supermercati, superette e negozi alimentari in tutta Italia, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, dalla Calabria al Veneto, l'insegna si distingue per la capillarità della sua penetrazione sul territorio (oltre mille Comuni in totale) ponendosi come leader qualitativo del mercato di vicinato, in un'ottica di relazione quotidiana e di familiarità con la propria clientela.

Un ulteriore punto di forza del Gruppo Crai - che conta su una rete di oltre 3.200 punti vendita - è la sua innovativa formula distributiva multicanale, che copre due grandi filoni distinti: oltre al canale alimentare (65%), il 35% dei punti vendita sono specializzati nella distribuzione di prodotti drug/toiletries (igiene per la casa e la persona), facendo del Gruppo Crai il secondo operatore del settore in Italia. Crai è attiva anche nel canale e-commerce attraverso Crai Spesa Online.