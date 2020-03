Cresce il Club della minestra

A pochi mesi dalla sua fondazione, nel ristorante Da Toni a Gradiscutta di Varmo, e dopo la golosa tappa Da Nando a Mortegliano, dove è stata creata anche una ricetta speciale per la festa del patrono, il Club della minestra è stato ospitato qualche giorno fa dal Ristorante da Elliot a Manzano. L’idea degli organizzatori è quella di una valorizzazione identità locali della nostra regione attraverso il piatto più semplice, quello della minestra.

Pietanza che nel tempo ha sempre costituito, con vari ingredienti, un piatto per tutti. Ovviamente la tradizione, che è “un’innovazione ben riuscita” non può dimenticare tutte le rivisitazioni di questo piatto declinato in zuppe, brodi e vellutate.

L’iniziativa, nata in collaborazione con la rivista Qbquantobasta, ha avuto un successo davvero straordinario e gli appuntamenti continueranno, sempre di sabato all’ora di pranzo, in località di tutta la regione.

Per informazioni, info@clubdellaminestra.it