Cresce Maracaiba, mille gli ordini a settimana

Continua a crescere “Maracaiba”, il format destinato a rivoluzionare il mondo del delivery e del take away, nato dopo il lockdown in Friuli Venezia Giulia e presente da poco più di un mese anche in Veneto. Ormai gli ordini sfiorano le mille unità ogni settimana e i collaboratori già assunti sono 53. Numeri importanti che vengono completati da 21 macchine brandizzate, cinque truck, un ghost kitchen e otto nuovi truck in arrivo nel 2021.

Ormai sempre più persone hanno imparato a conoscere e apprezzare le pietanze di Maracaiba: Maki (un sushi rivisitato fondendo la cultura Giapponese a quella Sud Americana), Poke (una gustosa insalata esotica) e Bao (un panino irresistibile). Non mancano le proposte vegetariane e vegane oltre a un menù dedicato ai più piccoli (Maracaiba kids). Disponibili anche i dolci per chiudere in bellezza ogni pasto.

Il servizio proposto da “Maracaiba” è attivo in maniera continuativa 7 giorni su 7, sia a pranzo che a cena, in Friuli Venezia Giulia e in tutto il Veneto orientale. La prossima settimana i truck faranno tappa a San Daniele, Muggia, Cividale, San Donà di Piave, Oderzo e molte altre località (tutti gli aggiornamenti sono disponibili su www.maracaiba.it).

Una formula vincente soprattutto oggi che il mercato della ristorazione, a causa dell’emergenza Coronavirus, si sta sempre più indirizzando verso la consegna a domicilio e il take away. E “Maracaiba” è specializzato proprio in questi due servizi: ogni giorno le Fiat Cinquecento con la M hawaiana si spostano e in tempo reale tutti hanno la possibilità di localizzarle tramite il sito internet. A quel punto il cliente non deve fare altro che scegliere se recarsi di persona al food truck di “Maracaiba” per ritirare la sua ordinazione take away, oppure sfruttare il servizio a domicilio con le “maracaiba cars” (servizio attivo in un raggio di 20 km rispetto alla location giornaliera del truck, e comunque in tutte le quattro province del Fvg e nel Veneto Orientale). Al di là degli spostamento del food truck, il servizio di delivery è sempre presente nei comuni di Udine, Campoformido, Pasian di Prato, Martignacco, Pradamano, Remanzacco, Povoletto, Tavagnacco, Reana del Rojale, Tricesimo, Moruzzo e Pagnacco.

"Fino a oggi nessuno aveva pensato di raggiungere anche gli utenti della provincia – raccontano ancora gli ideatori del format – e così abbiamo deciso di portare l’esperienza di un prodotto di altissima qualità, frutto di una ricerca maniacale della materia prima, direttamente a casa del consumatore. Il nostro obiettivo, nel futuro più prossimo, è raggiungere tutto il nord Italia", assicurano. Per ulteriori info www.maracaiba.it.