Cristian Specogna tra i 50 migliori giovani vignaioli al mondo

Sono stati svelati i “50 migliori giovani vignaioli al mondo” secondo la nota rivista americana FoodDrink Magazine e ben otto sono italiani, una quindicina sono orgogliosamente donne. Nella lista è stato inserito anche il vignaiolo Cristian Specogna, viticoltore in Corno di Rosazzo.

Nella presentazione della classifica si legge: “Nelle ultime settimane, un gruppo di giudici ha discusso su quali personaggi del settore vino si dovrebbero inserire nella lista dei migliori 50 giovani produttori di vino del mondo del 2021. I risultati di quel lavoro sono stati ora annunciati e 50 delle migliori giovani figure del settore e produttori di vino in ascesa a livello mondiale sono state riconosciute. I giudici erano alla ricerca di persone che portassero avanti la conversazione sul vino, oltre a innovare e contribuire alla comunità del vino, al paesaggio e all’ambiente.

Cristian Specogna, insieme al fratello Michele, rappresenta la terza generazione dei Vignaioli Specogna. Un’azienda nata nel 1963 quando Leonardo Specogna, dopo alcuni anni in Svizzera, rientrò in regione e acquistò un piccolo appezzamento di terra sulle colline di Rocca Bernarda, nel cuore dei Colli orientali del Friuli. Terre ad alta vocazione viticolo-enologica dove la vite trova condizioni ideali sin dai tempi Romani, in quanto in questo lembo della nostra regione il clima presenta delle peculiarità uniche ed eccezionali per la viticoltura di qualità.

Nello spazio di alcune decine di chilometri si passa, infatti, dalle Alpi carniche e giulie che proteggono dai freddi venti del Nord Europa, alle acque dell’Adriatico che mitigano notevolmente le temperature. Oggi l’azienda coltiva con metodo biologico circa 25 ettari di vigneti con una produzione annua di 120.000 bottiglie, vendute nel canale Horeca per il 50% sul mercato italiano e per il restante 50% nei mercati internazionali (a oggi si effettuano esportazioni in più di 30 Paesi).