Cucinare, domenica all’insegna del grande pubblico

La domenica di Cucinare si è decisamente animata nel pomeriggio con la presenza del famoso Influencer Il Canal, che si è definito “mona importante”. Il Canal si è aggirato negli stand la mattina, accompagnato da Gianna Buongiorno e Francesca Casali dell’associazione FoodEtica, alla ricerca degli ingredienti giusti per il piatto che hanno presentato con l’aiuto del famoso cuoco Federico Mariutti.

La ricetta a sorpresa è stata una pasta friulana famosa, i blecs di grano saraceno, con pesto di asparagi e guarnizione di formaggio di fossa della Latteria di Palse.

Subito dopo c’è stata la presentazione del libro “Benvenuti a Casa Pappagallo” dello chef Luca Pappagallo – anche se lui preferisce definirsi un “cuciniere curioso”: l’incontro è stato moderato per la Fondazione Pordenonelegge, partner di Cucinare, dal giornalista Gabriele Giuga. Lo chef Carlo Nappo ha realizzato in diretta una rivisitazione di una ricetta tratta dal libro: le costine di maiale alla messicana.

Hanno chiuso la giornata due volti noti del piccolo schermo in uno show cooking tutto da gustare, sempre nell’arena Super One. Franca Rizzi, autrice e presentatrice di tanti programmi televisivi (da Casa Alice a Buongiorno Friuli, da Mosaico a Sapori Italiani e molti altri) e Daniele Persegani (cuoco e conduttore televisivo attualmente impegnato in "E' sempre mezzogiorno" con Antonella Clerici su Rai 1) hanno presentato una ricetta gustosa e facile; tagliolini alla liquirizia ai calamari.

La grande kermesse di Cucinare, Salone dell’enogastronomia di qualità, si concluderà domani lunedì 11 aprile con Show cooking dello chef Kevin Gaddi 'Il risotto della mia regione'. Lo chef proporrà un piatto semplice e sostanzioso, ma anche molto delicato. Una ricetta pensata per valorizzare il territorio con gli eccellenti prodotti del marchio 'Io Sono Friuli Venezia Giulia'.

La manifestazione è diventata un punto di riferimento per gli appassionati del buon cibo che trovano in fiera prodotti di qualità, attrezzature per la preparazione dei cibi e occasioni di confronto con chef delle migliori cucine del territorio e star dei media legati al food. La visita a Cucinare è un’esperienza da veri gourmet: in fiera è possibile assaggiare e acquistare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane negli oltre 100 stand presenti, partecipare a più di 50 eventi, tutti gratuiti, tra corsi, degustazioni, show cooking per scoprire, ad esempio, i segreti degli abbinamenti cibo-bevande oppure come realizzare una ricetta esclusiva, padroneggiare una tecnica di cottura particolare o utilizzare una nuova materia prima.

Cucinare dedica un’attenzione particolare anche al vino e alla birra artigianale al centro degli eventi paralleli: VINUM, rassegna di cantine di qualità, e BEER&CO, uno spaccato dell’arte brassicola veneta e friulana, ma non solo. All’ora dell’aperitivo c’è un appuntamento quotidiano per gli amanti dei gusti forti nello spazio del Club Amici del Toscano dove è possibile testare una selezione di Sigari Toscano in abbinamento ai più famosi cocktail. In fiera 3 aree accolgono un ricco calendario di iniziative: l’Arena Super One, la Sala del Gusto e la Sala Io Sono FVG.

Cucinare, Fiera di Pordenone lunedì 11 aprile 2022 Ingresso Nord Orari 9.30-19.30; ingresso 5 euro, gratuito per i ragazzi fino a 12 anni compiuti. La partecipazione agli eventi è gratuita. Consigliata la prenotazione: www.cucinare.pn

Green pass base richiesto per la partecipazione agli eventi e nelle aree ristorazione. Chi conserva il biglietto di ingresso di Cucinare e lo presenta alla biglietteria centrale della Fiera di Pordenone, potrà visitare Io creo – Salone della creatività al prezzo ridotto di 7 euro, invece che 10.