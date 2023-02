Cultura della vite e del vino con la Saf

Prosegue il cammino che il Comitato Scientifico della Società Alpina Friulana sta facendo da dieci anni con le Lezioni di Cultura Alpina per aumentare la conoscenza del territorio regionale.

Dopo aver trattato in maniera approfondita il ciclo dell’acqua, la geologia, i boschi, i fiori, la fauna, il paesaggio, la meteorologia, la toponomastica e le erbe spontanee commestibili del Friuli Venezia Giulia, in questa edizione si andrà alla scoperta della cultura della vite e del vino, che in Friuli ha origini molto lontane: i vini friulani vantano, infatti, oltre duemila anni di storia documentata.

"I frequentatori di questo corso potranno acquisire le conoscenze di base per la comprensione degli elementi più importanti dell’evoluzione della storia della vite e del vino, e la conoscenza degli strumenti necessari per affrontare in modo approfondito il ruolo simbolico che vite e vino rivestono nella nostra società", spiega la Saf. "Conosceremo anche in che modo influiscono il terreno ed il clima sulla crescita della vite ed il gusto del vino, il segreto per la moltitudine di vini friulani d’eccellenza. Ma prima di arrivare al calice, conosceremo il moderno processo produttivo, i nuovi modi di coltivare e di vinificare e su quali strumenti sono stati usati e quali attualmente si usano".

"Concluderemo il ciclo di incontri in un'azienda agricola dove acquisiremo alcune nozioni per la corretta tecnica di abbinamento vino-cibo nella teoria….e nella pratica".

Sei le lezioni, al via il 3 marzo; i primi cinque appuntamenti si terranno nella sede della Società Alpina Friulana, in via Brigata Re, 29 a Udine.

QUI IL PROGRAMMA e le informazioni per iscriversi.