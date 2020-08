Custode della natura e collezionista di semi

I colori dell’arte si mescolano con quelli dei campi. Illegio è una gemma di bellezza incastonata tra i monti della Carnia, sopra Tolmezzo. Il piccolo paese richiama ogni anno migliaia di visitatori per mostre cariche di emozioni. L’ultima proposta è all’insegna del ‘Nulla è perduto’: capolavori distrutti e ricostruiti con tecnologie innovative. L’idea del recupero è in sintonia con le caratteristiche del borgo, dove sono stati ripristinati gli elementi di un paesaggio senza tempo: case di sasso con ballatoi in legno e mulini con le ruote mosse dall’acqua del torrente. Tutt’attorno gli orti ben pettinati. Non è stato facile assemblare un puzzle di terreni abbandonati, ma l’operazione è riuscita a un giovane caparbio, spinto dal fuoco della passione per la Madre Terra. Ha messo insieme un centinaio di minuscoli appezzamenti e ora coltiva sei ettari nel rispetto delle biodiversità.



è chino, sotto il sole cocente, a controllare le sue creature nella piccola bio-valley. Per questo lavoro ha buttato al vento gli studi di meccanica. Nel suo regno si trasforma in un fiume in piena, lui costituzionalmente timido, infastidito persino dalla fresca notorietà nazionale dell’Ha cominciato con la raccolta di semi antichi, prestando ascolto agli anziani carnici: fagioli, patate, mais. Poi ha aggiunto alcune novità, a partire dalla ‘gemma di vetro’, un tipo di granoturco con colori che luccicano. E non si è più fermato.Da custode delle biodiversità locali è diventato collezionista di semi da tutto il mondo, che acquista o scambia come francobolli. L’elenco è di trecento varietà: pomodori, cetrioli, peperoni, cavoli, cipolle, zucche e altre diavolerie, fino a una piantina chiamata ‘elettrica’, di cui si mangiano i fiori gialli che danno un effetto frizzante.Marco salta da un posto all’altro: “Guarda quello, è lo zigolo dolce, una specie di mandorla di terra, ricercata dai celiaci”. I suoi prodotti vanno via bruciati con il marchio che richiama il territorio:Di giorno sui campi, la sera al computer per tenersi aggiornato. Il suo mantra è l’agricoltura sinergica: “Nessuna porcheria chimica. Non si deve stravolgere la Natura per l’ingordigia di raccogliere quantità spropositate. Contano i profumi e i sapori, quelli veri”. Si va a casa per un caffè e lì emergono dei simpatici diverbi familiari. Marco ha il sostegno della mamma, ma deve respingere le frecciatine della nonna: “Sì, è un grande lavoratore, ma ha lasciato il posto fisso in officina. Cocciuto, ha respinto altre proposte di varie aziende: stipendi sicuri… al giorno d’oggi”. Lui risponde con l’essenzialità della vita: “Magari sarei lì a imprecare contro i ritardi della cassa integrazione.”.