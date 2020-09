Da Atrio torna l'appuntamento mattutino con le colazioni

Dal 5 al 31 ottobre il centro commerciale Atrio, a pochi chilometri da Tarvisio, diventa un polo di sicura attrazione per tutti gli amanti di prime colazioni davvero gourmet, ma alla portata di tutti e anche molto convenienti. Per ogni prima colazione, infatti, una seconda viene offerta in omaggio.



E così ci può immmergere nel piacere mattutino in compagnia di chi si ama, ma anche di un partner d'affari o di un collega, sempre con il risultato di fare bella figura vista l'ampia scelta gastronomica garantita dallo shopping center. Basta ritirare l'apposito buono all'Info Point nella Plaza di Atrio, accanto alla mappa calpestabile, e poi esibirlo in uno dei caffè e ristoranti che partecipano all'iniziativa: Al'Dente, Bellaggio, Cappuccino, Interspar Restaurant, McDonalds, Pep, Franz Streetfood.



Naturalmente, la varietà di proposte è assiurata e stuzzica il palato: dalla grande colazione viennese con bevanda calda, spremuta, uovo, prosciutto e formaggio, pane marmellata e miele disponibile, fino al ricco breakfast a buffet con piatti di tutti i tipi nel ristorante self-service dell’Interspar, e dalle gustose prime colazioni all’italiana fino al salutistico abbinamento tra dolcetti bio, miele, succo d’arancia e carota, e bevanda calda a piacere.