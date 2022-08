Da Buttrio a Lignano le finali nazionali di Vini Buoni d'Italia

Aperte le prenotazioni su www.unmaredicorone.it per Un mare di Corone, che giovedì 25 agosto in riva al mare a Lignano, sulla terrazza del Pineta Beach Restaurant, permetterà di degustare tutti i vini (abbinati a una cena a quattro mani) delle finali nazionali della guida Vinibuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano.

Un evento da non perdere, legato ad Aria di Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Lignano Pineta, PromoTurismoFvg, Io sono Friuli Venezia Giulia, Consorzio del Prosciutto di San Daniele e Consorzio Tutela Formaggio Montasio. L'evento chiuderà una ricca serie di giorni che, dal 21 al 25 agosto, vedranno tornare a Buttrio, grazie all’impegno di Comune e Pro Loco insieme a PromoturismoFVG, le citate finali nazionali in Villa di Toppo-Florio.

Con l’edizione 2023 la guida Vinibuoni d’Italia edita dal Touring Club Italiano compie 20 anni e per questa ventesima edizione, dopo due anni di stop forzato, riaprono al pubblico le Finali nazionali, che si svolgeranno nuovamente a Buttrio, in Villa di Toppo Florio, dal 21 al 25 agosto 2022, grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco Buri, del Comune di Buttrio e di PromoTurismoFVG, partner della guida.

Si sono concluse da poco le selezioni delle aziende vitivinicole che entreranno nella nuova edizione della guida, con l’indicazione, da parte dei coordinatori regionali, degli oltre 850 vini, tra più di 30.000 campioni ricevuti, che concorreranno alle finali per gli ambiti premi della Corona, il massimo riconoscimento attribuito ai vini d'eccellenza, e della Golden Star.

Le selezioni sono state condotte come ogni anno inflessibilmente alla cieca e i vini che si presentano alla prestigiosa kermesse di Buttrio rappresentano la migliore espressione raggiunta dai vignaioli della Penisola nel produrre vini autoctoni e spumanti Metodo Classico.

A votarli saranno i coordinatori regionali della guida riuniti in due commissioni, guidate dai curatori nazionali Mario Busso e Alessandro Scorsone, alle quali si affiancheranno le commissioni parallele del progetto “Oggi le corone le decido io”, che torna a proporre un appuntamento unico nel panorama delle guide. Gli stessi vini che verranno esaminati dalle commissioni di Vinibuoni d’Italia saranno valutati e votati da un pubblico composto da sommelier, produttori, operatori, giornalisti, blogger e winelover.

Con un’operazione all’insegna della trasparenza e della partecipazione unica in Italia e nel mondo, anche le Corone attribuite dalle commissioni di “Oggi le corone le decido io” verranno segnalate nella guida Vinibuoni d’Italia 2023 con una specifica icona e riportate sul sito www.vinibuoni.it.

Un’occasione davvero avvincente per chi opera nel mondo della comunicazione del vino e del turismo enogastronomico, che quest’anno si presenta ancora più ricca grazie al calendario di attività legate ad Aria di Friuli Venezia Giulia, un motivo in più per assicurarsi un posto nelle commissioni parallele delle finali e scoprire la grande offerta turistica ed enogastronomica del Friuli Venezia Giulia.

Per partecipare alle finali si può richiesta, salvo esaurimento posti disponibili, sul sito www.lefinalinazionali.it, dove saranno pubblicati anche i vini che hanno ottenuto la Corona, la Golden Star e la Corona del Pubblico.

Le Finali nazionali si concluderanno giovedì 25 agosto con il grande evento Un mare di Corone, in riva al mare a Lignano, sulla terrazza del Pineta Beach Restaurant con tutti i vini finalisti abbinati ad una cena a 4 mani da non perdere, in collaborazione con Lignano Pineta, PromoTurismoFvg, Io sono Friuli Venezia Giulia, Consorzio del Prosciutto di San Daniele e Consorzio Tutela Formaggio Montasio.