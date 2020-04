Dal mulino al forno di casa

Dal 1928 l’Antico Molino dei Fratelli Persello a Colloredo di Monte Albano produce farine per le famiglie, prima del paese e poi di tutto il Friuli Venezia Giulia e oltre.

“Il mio bisnonno – spiega Mario Persello - aveva comprato il mulino sul fiume vino a Colloredo. Con gli anni è stato spostato in paese e adesso io e mio fratello Doris lo abbiamo elettrificato”. La modernità, però, non ha cancellato la tradizione delle farine per fare pane, dolci polenta e pizza. Una benedizione ai tempi del Covid-19 per chi non soltanto ama cucinare in casa, ma lo sa fare e, soprattutto, oggi lo deve fare.

“Se da un lato – spiega Persello - l’emergenza ha fatto chiudere tanti ristoranti che erano nostri clienti e per i quali mi dispiace moltissimo, d’altro ci ha portato molti nuovi clienti. Noi da sempre siamo abituati a portare le farine a domicilio agli abitanti del paese, ma in questo periodo le richieste sono aumentate e noi, seguendo tutte le normative, lasciando i sacchi fuori dalla porta e facendoci pagare prevalentemente con bonifico e paypal, ci siamo dovuti appoggiare al corriere Gls, perché da soli non riuscivamo a rispondere a tutte le richieste”. Nel male, una fortuna per gli affari.

“I nostri prezzi – conclude Persello – non sono aumentati e non speculiamo. Sappiamo che quando l’emergenza sarà finita e torneremo alla normalità le pizzerie riapriranno”. E i fratelli Persello, che stanno lavorando 24 ore al giorno, per fornire un servizio alla comunità, potranno andare in vacanza.