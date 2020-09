Dall'Ava lancia Nebrodok

Il microclima di San Daniele del Friuli, straordinario per la stagionatura, si allea con l’arte siciliana di allevare maiali, per offrire al consumatore “Nebrodok”, il prosciutto nato dal suino nero dei Nebrodi, i monti tra le province di Messina, Enna e Catania. Qui, sono allevati allo stato semibrado questi suini dal manto scuro, di taglia piccola, caratteristica delle razze suine autoctone italiane. La carne è di altissima qualità. Esprime un’intensità aromatica importante ed è adatta alla lunga stagionatura.

A dimostrare questa particolarità oro sono gli 8mila “Nebrodok” che hanno appena terminato la stagionatura a San Daniele e che sono pronti a incontrare il palato dei consumatori garantendo "una sapore incredibile per un prosciutto che si soglie in bocca", afferma l'imprenditore Carlo Dall'Ava, che vanta una lunga esperienza nella produzione e stagionatura di prosciutti.

I suini che si trasformano in Nebrodok sono allevati nella zona di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, dove la tipicità dell’aria contribuisce a fissare nella carne "il gusto peculiare, ispirato dal mare e tipico della terra sicula", continua Dall’Ava, che non esita a definire la degustazione di Nebrodok "una vera e propria esperienza".