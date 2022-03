Le eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche della nostra Regione al centro dell’evento organizzato dal Gran Shopping Belforte di Monfalcone in collaborazione con De gusto, il contenitore in cui le aziende agroalimentari del territorio hanno la possibilità di presentare sé stesse e i propri prodotti, accompagnando i visitatori attraverso un percorso che, partendo dalla tradizione, percorre tutta la filiera produttiva fino alla degustazione.

Una quindicina di aziende saranno presenti con i loro prodotti tipici negli stand che saranno allestiti nelle galleria del Belforte in via Pocar 1, insieme a una serie di show cooking e workshop in cui i produttori illustreranno le caratteristiche dei cibi e dei vini.

L’iniziativa permetterà di scoprire e acquistare le eccellenze agroalimentari del territorio regionale e conoscere le peculiarità e la preparazione in ambito culinario. Pronti quindi con il palato e il quaderno delle ricette per gli appunti, a presentare i piatti e gli abbinamenti con i vini ci saranno ospiti d’eccezione: la chef Gloria Clama, concorrente di MasterChef 8, e Fabrizio Nonis el Beker.

Vini, carni, gastronomia e formaggi, il tutto all’insegna del gusto e della tradizione, alla scoperta delle ricette proposte dagli chef.

Sono previsti per l’evento con gli show cooking cinquanta posti a sedere che potranno essere prenotati consultando il sito all’evento “De gusto in Belforte – Farina del nostro sacco”.