Debutta la brovada a marchio Io Sono Fvg

La brovada del nuovo eccezionale raccolto espone il marchio Io Sono Fvg. Anche sulle confezioni della rapa macerata nella vinaccia e fermentata, frutto di una antichissima tradizione friulana risalente all’antica Aquileia, appare ora il bollino blu, che, tramite QR code abbinato, consente al consumatore di verificare l’origine delle materie prime e quindi di conoscere l’intera filiera che gli ha dato origine. L’adesione al disciplinare del marchio identitario regionale è stata fatta dal Consorzio Brovada Dop, nato nel 2020 nel pieno della pandemia e che riunisce attualmente sei aziende, in base a un accordo sottoscritto con Agrifood Fvg a cui la Regione ha affidato la gestione del progetto.

“Agrifood ci è stato al fianco fin dal primo momento – spiega il presidente del Consorzio Fulvio Mansutti – fondamentali sono stati la redazione del regolamento per le Piccole produzioni locali (PPL) e ora la concessione del marchio Io Sono Fvg. Inoltre, con il sostegno della Camera di Commercio intendiamo aiutare a conseguire in maniera semplificata la certificazione Dop le tantissime piccole aziende agricole, spesso anche dotate di agriturismo, che producono la brovada in quantità minima, ma che sono i nostri ambasciatori facendola assaggiare e apprezzare a molti turisti”.



"Turisti ormai sempre più slow e a caccia di gusti autentici come la brovada Io Sono Fvg. Infatti,ed il suo gusto oggi rappresenta una regione intera a volte aspra e a volte dolce ma sempre autentica” commenta il direttore di AgrifoodIl paniere Io Sono Fvg, così, continua a crescere e sui banconi dei supermercati si trovano sempre più prodotti marchiati con il simbolo della provenienza e della sostenibilità made in Friuli Venezia Giulia.“Il marchio Io Sono Fvg debutta in– conclude Mansutti – le condizioni climatiche di quest’anno hanno favorito la crescita delle rape e, in particolare, le escursioni termiche che hanno caratterizzato il mese di settembre, hanno conferito all’ortaggio croccantezza e dolcezza. Inoltre, anche per l’altro ingrediente, le vinacce, è stata un’annata di altissima qualità e così possiamo dire che,”.