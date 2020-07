Domenica 19 luglio, dalle 16, Vino e Sapori Fvg, in collaborazione con Movimento Turismo del Vino Fvg, organizza presso la cantina Bulfon a Valeriano di Pinzano al Tagliamento il secondo appuntamento del 2020 con “DegustaMente – Risveglio sensoriale in vigna”, l’evento perfetto per alleggerire la mente e ripartire con più carica. Una giornata di benessere psicofisico in compagnia di due esperti che guideranno i presenti in un viaggio alla scoperta dei nostri sensi, preparando il corpo a degustare con più consapevolezza il vino e i prodotti del territorio.

L’incontro è aperto a tutti e coloro che vorranno iscriversi a Wine for You, il wine club dedicato agli appassionati dell’enogastronomia regionale, avranno diritto a uno sconto di 10 euro. Inoltre, un ringraziamento speciale viene dedicato al personale medico, infermieristico e sanitario che avrà diritto a posti riservati per partecipare a DegustaMente. L’ultimo appuntamento è previsto per domenica 26 luglio da Pizzulin Denis a Prepotto.

Per maggiori informazioni su DegustaMente visitare il sito www.vinoesapori.it o la pagina Facebook VinoeSaporiFVG.

Sabato 18 e domenica 19 luglio si svolgerà anche il quarto appuntamento con Vigneti Aperti, l’evento del Movimento Turismo del Vino Fvg, per vivere imperdibili occasioni d’incontro ed emozionanti esperienze, sempre nel segno della sicurezza, circondati da bellissimi vigneti – e non solo – per trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta nel segno dell’enogastronomia di qualità. Questo fine settimana le cantine coinvolte in provincia di Pordenone saranno Bulfon (DegustaMente) e I Magredi (sabato tour in bicicletta fra i vigneti, domenica picnic nel vigneto, degustazioni nel vigneto circolare sia sabato che domenica).

In provincia di Udine Barone Ritter de Zàhony (visite e degustazioni sia sabato che domenica), Cantina Puntin (vic-nic sabato e domenica, degustazione tra i filari solo sabato ed esperienza “Zhineng Qigong tra le vigne” solo domenica), Dario Coos (degustazioni solo sabato), De Claricini (degustazione all’aperto e degustazione romantica solo domenica), Elio Vini (degustazioni e Piatto della Cantina sia sabato che domenica, degustazione di rosato solo sabato, micro lezione sulle barrique e degustazioni solo domenica), Ferrin Paolo (visite e degustazioni sia sabato che domenica), Le Due Torri (visite e degustazioni sia sabato che domenica), Scubla Roberto (visite e degustazioni), Spolert Winery (visite, degustazioni, tour dei vigneti e aperitivo con il vignaiolo sia sabato che domenica), Tarlao (visite, degustazioni e picnic in vigna sia sabato che domenica), Valpanera (aperitivo in vigna solo sabato), Vigne del Malina (visite e degustazioni solo sabato).

In provincia di Gorizia Ca’ Ronesca (punto vendita e degustazioni solo sabato), Borgo Conventi (aperitivo in cantina solo sabato, passeggiata crepuscolare tra i vigneti solo domenica), Pascolo (visite e degustazioni sia sabato che domenica) e Tenuta di Blasig (visite e degustazioni sia sabato che domenica).

È importante consultare il sito www.cantineaperte.info per conoscere orari, modalità, come effettuare le prenotazioni e tutti i dettagli.

Tutti gli amici enoturisti che vogliono essere sempre informati sulle news della manifestazione possono seguire gli aggiornamenti pubblicati, in tempo reale, sulla pagina Facebook MtvFVG e Instagram mtv_friulivg.