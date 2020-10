Degu[stando] in Fvg, l'anima del territorio tra eccellenza ed enogastronomia

Eurobevande, azienda di distribuzione di beverage & food che si sente direttamente responsabile del successo dei propri clienti, dell’enogastronomia e della ristorazione del Friuli Venezia Giulia, è partita dal connubio tra una Regione e le sue anime, il Friuli Venezia Giulia, terra di vini e vitigni; 5 weekend di un anno così particolare dove distanza, sicurezza, normalità, hanno assunto significati inattesi; La Beverage e Food Community, fatta di produttori, professionalità, locali e clienti che hanno riscoperto il territorio e le tradizioni; tradizione fatta di cibo e vino, di convivialità e rituali consolidati. La tradizione che in epoca pre-Covid veniva portata in scena dalle sagre, per dar vita a un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di dar voce alle eccellenze del territorio, mettere in relazione cantine, locali e clienti e offrire un’occasione di svago, diversa dal solito, nel pieno rispetto delle norme imposte dal periodo.



L’iniziativa è Degu[stando] in FVG e sarà realizzata con il patrocinio di “PromoTurismo FVG” e “AIS Friuli Venezia Giulia”.Nei weekend dal 30 ottobre al 29 novembre saranno coinvolti circa 300 locali di 10 zone della regione. Ogni weekend saranno coinvolte due zone, e ad ognuna sarà affidato un tema legato al vino.Con il supporto dei sommelier di Eurobevande e in collaborazione con le cantine che partecipano all’iniziativa, i locali coinvolti accompagneranno i propri clienti in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del territorio facendo gustare loro i vini scelti e le sfiziose proposte food in abbinamento, prevalentemente tra un euro e cinquanta e cinque euro.Stando in Friuli si avrà la possibilità di fare un’esperienza unica, girovagare tra i vicoli di borghi, paesi e città del territorio e immergersi in un’atmosfera fatta di profumi, sapori, sensazioni spesso inattese e scoprire: 10 zone e 10 temi legati al vino, 180 vini da degustare e 800 diverse proposte gastronomiche.Una pagina internet www.degustandoinfvg.it e pagine social dedicate promuoveranno l’iniziativa e presenteranno i locali coinvolti, indicando a tutti gli avventori quale zona visitare.30-31 ottobre e 1 novembre- Sacile, Porcia, FontanafreddaIl giallo della Ribolla: un vino di successo, anche senza bollicine.- Gorizia e ProvinciaRamato o bianco, è Pinot Grigio? Confronto tra le varie produzioni del rinomato vitigno.6-7-8 novembre- Spilimbergo e ManiagoGli uvaggi del Friuli Venezia Giulia: l’unione di vitigni che crea l’eccellenza.- Palmanova e CervignanoTutti i metodi del Prosecco: ad ogni palato la sua bolla.13-14-15 novembre- Latisana, Portogruaro e Lignano SabbiadoroFriulano: c’era una volta il Tocai. Differenze e vari terroir di un grande vino bianco del Friuli Venezia Giulia.- Udine e dintorniMalvasia: la storia, i colori e i territori di un antico vino condiviso tra Friuli Venezia Giulia e Istria.20-21-22 novembre- Pordenone e CordenonsPinot Nero: è un mondo difficile! Come riscoprire questo vino affascinante ma spesso incompreso.- TriesteL’uvaggio bordolese nel triveneto, un grande classico, ma spesso riveduto e corretto con un’impronta del territorio.27-28-29 novembre- Codroipo, San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia e ValvasoneTerrano e Refosco: vini e vitigni. Alla scoperta delle loro molteplici anime.- Monfalcone e StaranzanoPignolo e Schioppettino, due grandi rossi in una terra vocata ai vini bianchi.