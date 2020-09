Degustazione musicale friulana alla Filologica per Friuli Doc

La Società Filologica Friulana non manca a Friuli DOC 2020, proponendo per venerdì 11 settembre alle ore 19 nella corte interna di Palazzo Mantica in via Manin 18 a Udine il concerto “Degustazione musicale friulana: Albino Perosa e il Novecento”. Un ideale percorso attraverso le opere strumentali più significative del secolo scorso da Mario Montico, maestro al Conservatorio "Jacopo Tomadini" e insegnante di Albino Perosa, ai contemporanei Giuseppe Russolo e Michelangelo Castellarin, proposto dal complesso "Gli archi del Friuli e del Veneto" guidato dal violino principale Guido Freschi, arricchito dal commento del maestro David Giovanni Leonardi, docente di Storia della musica al Conservatorio di Udine.

Il concerto è un'anteprima dell'evento che si terrà nella basilica di Aquileia il prossimo 12 settembre.

In caso di maltempo, il concerto si terrà nel salone d’onore di Palazzo Mantica.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della normativa vigente contro il Covid-19.