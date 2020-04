Despar trasforma le campane di cioccolato in solidarietà

Tornano, per la loro terza edizione, le campane di cioccolato di “Una buona ragione per fare del bene”, la raccolta fondi ideata e promossa da Despar in favore di associazioni impegnate nel sostegno a persone in difficoltà.

L’iniziativa è una delle tradizionali attività di charity che trovano casa in tutti i punti vendita Eurospar e Interspar gestiti da Aspiag Service. Sono state messe in vendita oltre 2.000 campane di cioccolato e il ricavato della loro vendita, a 10 euro ciascuna, sarà interamente devoluto - su base regionale - a quattro realtà attive nel supporto assistenziale di bambini e famiglie in difficoltà, una per ogni regione in cui Aspiag Service è presente.

In Friuli Venezia Giulia il ricavato sarà donato alla Fondazione Progetto Autismo FVG: la Onlus utilizzerà i fondi per acquistare dispositivi per la sicurezza e materiali per la sanificazione dei locali di Home Special Home, la grande casa che ospita persone affette da autismo provenienti da tutta la regione. L'obiettivo è quello di rendere l'ambiente il più sicuro possibile per poter tornare ad accogliere - una volta terminato il periodo di emergenza legato al Coronavirus - i ragazzi e le loro famiglie, riprendendo con maggiore impegno le attività di riabilitazione e quelle dei centri diurni.

"In questo periodo complicato - ha dichiarato Fabio Donà, Direttore Marketing di Aspiag Service - in cui il comportamento di ognuno incide sul futuro di tutti, la solidarietà non può e non deve fermarsi: è un onore per noi poter aiutare con azioni concrete chi continua a essere vicino alle persone in difficoltà dando loro supporto e assistenza. Questa attività di charity ha la funzione di raccogliere risorse ma anche di mettere in rilievo il grande ed encomiabile lavoro dei volontari".

“Home Special Home - ha dichiarato la presidente Elena Bulfone - è un luogo importantissimo e necessario per rinforzare le fatiche terapeutiche dei nostri bambini e ragazzi. Pochi riflettono su quale impegno sia per una persona con autismo lottare quotidianamente per raggiungere quelle abilità che per i suoi coetanei sono spendibili con grande disinvoltura. Parliamo di piccoli-grandi campioni, un esempio per tutti gli altri e anche per noi: per questo desideriamo circondarli di attività belle, interessanti e appaganti da svolgere nel nostro centro. Home Special Home, la nostra grande casa, è il sogno di qualunque bambino e ragazzo con autismo ed è giusto che la possano abitare in piena sicurezza, ogni giorno”.

“Una buona ragione per fare del bene” è attiva in tutti i territori in cui Aspiag Service è presente e i fondi verranno devoluti - su base regionale - a quattro importanti realtà attive nel supporto assistenziale di bambini e famiglie in difficoltà. Oltre alla Fondazione Progetto Autismo FVG Onlus, l’iniziativa è dedicata ad ABEO in Veneto, un’associazione che sostiene bambini in cura nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Verona, all’ACF Charitas in Emilia Romagna e all’Associazione Das Lächeln in Trentino Alto Adige, realtà che assiste bambini affetti da sindrome di Down.