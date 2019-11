Dieci anni di Prosecco Doc

Un francobollo speciale per festeggiare i dieci anni del Consorzio di Tutela del Prosecco Doc, nato il 19 novembre 2009 a Treviso. Un traguardo arrivato a pochi mesi di distanza dal riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata (il 17 luglio 2009) momento che ha segnato una crescita quantitativa e qualitativa inarrestabile che, nel 2018, si riassume in oltre 464 milioni di bottiglie per un valore pari a 2,4 miliardi di euro. In base alle proiezioni, il 2019 si dovrebbe chiudere con una produzione triplicata rispetto a dieci anni fa, con un +242%.

Il 75% delle bottiglie viene esportato (per un valore pari a 1,8 miliardi di euro) tra Gran Bretagna (28,7%), Stati Uniti (22,5%), Germania (11,9%) e Francia (5,2%). Guardando invece al mercato interno, il Nord Ovest registra quota 37%, il Nord Est 30%, il Centro 19%, mentre il rimanente 14% spetta al Sud e alle Isole.

Il sistema Prosecco conta oltre 11mila aziende produttrici, situate in nove provincie tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.