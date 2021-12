Difesa delle frutticole e della vite nell'agricoltura biologica

Per fare bene il bio servono strumenti adeguati e un’ampia visione ecologica, che implica la collaborazione e la necessità di continuare a cercare le soluzioni più efficaci ed adeguate. Se il concetto viene applicato alla difesa delle piante, ecco che ne scaturisce una giornata di ampia collaborazione cui Aiab Fvg ha invitato l’Istituto Professionale Agrario di Pozzuolo del Friuli, l’Ersa Fvg e Ibma Italia (l’associazione dei produttori di agenti di biocontrollo) per presentare ad agricoltori e consulenti quali sono i mezzi tecnici per la difesa delle piante, basati su materie prime non sintetiche, più innovativi e di recente inserimento sul mercato.

Giovedì 16 dicembre, dalle 9 alle 17.30, all’Auditorium dell’Ipsaa di Pozzuolo, una ventina di case produttrici illustreranno i loro prodotti più nuovi, supportati da evidenze scientifiche sul loro utilizzo, l’efficacia e il basso impatto ambientale. Si tratta di sostanze e mezzi per il controllo degli insetti e degli acari, dei patogeni e, più in generale, sostanze che contribuiscono a migliorare lo stato di salute delle piante.

Si tratta di prodotti a base di microrganismi, elementi minerali ed estratti vegetali, tutti strumenti utili per chi fa viticoltura e frutticoltura biologica ma anche per chi vuole iniziare a provare delle strategie più “leggere” sull’ambiente. L’iniziativa coglie lo spirito della strategia europea Farm to Fork, tesa a ridurre l’uso dei fitofarmaci più pericolosi per l’ambiente e rafforzare e ampliare l’applicazione dell’agricoltura biologica, ma contribuisce anche all’altra nuova priorità dell’Unione Europea: accrescere la conoscenza, la competenza e lo scambio di informazioni tra tutti gli attori della scienza agricola.

La giornata inizierà alle 9 e si svilupperà, con tempi molto serrati, in quattro sessioni, durante le quali ogni casa produttrice avrà a disposizione 15 minuti per condividere le evidenze scientifiche sui prodotti più innovativi della propria gamma. Ci sarà, quindi, spazio per domande e scambi di esperienze.

La partecipazione è libera, nel rispetto delle norme anti-Covid, e gratuita, previa iscrizione a questo link