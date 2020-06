Distillerie Tosolini, nel 2019 ricavi oltre gli 11 milioni

Le Distillerie Tosolini di Povoletto approvano il bilancio 2019 con ricavi oltre gli 11 milioni e guardano fiduciosi al 2020, con 40 addetti all’attivo. Le conseguenze generate dall’epidemia da Coronavirus sono ben presenti, tanto da aver "mutato le prospettive di breve termine - afferma il presidente Giovanni Tosolini -, tuttavia si spera dovrebbe trattarsi di una deviazione transitoria".

Il bilancio 2019 ha fatto segnare inoltre un margine operativo lordo in crescita del 14,68% rispetto all’anno precedente. Cresce anche l’utile dell’8 per cento. L’azienda, fin dai suoi esordi, si è distinta per innovazione ed originalità perseguendo l’obiettivo di fornire il miglior prodotto sul mercato. Tosolini è diventata leader nel campo dei distillati e degli infusi naturali per pasticceria. Da quasi un secolo l’azienda si impegna a produrre seguendo i ritmi della raccolta dell’uva, con piccole produzioni dei suoi alambicchi tradizionali a vapore, per preservare i profumi della natura e soddisfare i palati dei consumatori più esigenti che ricercano sapori e gusti antichi ed originali, oggi sempre più difficili da trovare. La missione continua ad essere quella di espandere sistematicamente la gamma dei propri prodotti e servizi e di continuare a crescere come fornitore qualificato, a fronte di un probabile aumento della competitività generale.



Le storiche distillerie intendono proseguire "nell’espansione sistematica della gamma dei propri prodotti e servizi e continuare a crescere come fornitore qualificato - sottolinea Tosolini -". Gli obiettivi di sviluppo sono accompagnati da costanti investimenti, come evidenziano i, nel corso dell’anno passato.Per il 2020 le previsioni rimangono "bilanciate in termini di rischi e opportunità e, nonostante le incertezze generate da Covid 19 non permettono di esprimere ipotesi realistiche al conseguimento di risultati positivi nel 2020, si rimane fiduciosi", conferma comunque il presidente Tosolini.