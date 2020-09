Doc Friuli, ecco il primo spumante Metodo Classico

È prodotto dall’azienda vinicola di Valvasone, Borgo delle Oche, il primo spumante Metodo Classico certificato Doc “Friuli”. Terra e Cielo, questo il suo nome, è già disponibile in 3.000-3.500 bottiglie l’anno.

"La nostra azienda è giovane”, spiega la titolare Luisa Menini che si occupa della gestione dei 7 ettari di vigneto nelle “grave” e della cantina assieme al marito, Nicola Pittini. "Produciamo vino con la nostra etichetta solo dal 2004 e, dal 2006, imbottigliamo il nostro spumante Metodo Classico. Alcuni dei nostri vini sono già etichettati con la Doc” Friuli” e, appena si è presentata l’opportunità, abbiamo adottato la certificazione regionale anche per il nostro “Terra e Cielo”. Ci voleva proprio una Denominazione identitaria di territorio che facesse riferimento a un’area più conosciuta, in Italia e nel mondo e, così, l’abbiamo rivendicata anche per il nostro spumante".

"Si tratta di un ulteriore elemento utile a comprendere quanto la Doc “Friuli”, dal 2016, si sia radicata nella nostra regione e quanto consenso trovi presso i produttori", sottolinea Germano Zorzettig, presidente di Ceviq (Certificazione vini e prodotti italiani di qualità), l’ente che certifica, tra alcune altre, anche questa Denominazione. "Nel 2019, come Doc “Friuli” abbiamo certificato circa 160.000 ettolitri di vino. Anche per il 2020, nonostante i problemi dovuti alla pandemia i numeri indicano un trend in aumento. La crescita è continua e ciò è dovuto, probabilmente, proprio al fatto che la parola “Friuli” risulta incisiva nel rappresentare con chiarezza il territorio e le ottime possibilità di utilizzo del nuovo Disciplinare di produzione, convincono aziende e mercati a un impiego sempre maggiore della Denominazione".

“Terra e Cielo” è uno spumante Metodo Classico prodotto con uve (raccolte manualmente) di Chardonnay (75 per cento) e Pinot nero (25 per cento). Attualmente è sul mercato l’annata 2016, assieme agli altri 11 vini dell’azienda, bianchi e rossi, per complessive 40.000 bottiglie prodotte.