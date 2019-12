Doc Friuli promossa dal Consorzio Doc Fvg

La nascita del Consorzio di Tutela della Doc Friuli viene accolta con soddisfazione ed estrema positività da parte del Consorzio delle Doc del Fvg. "È importante vedere che, nella nostra regione, ci sia la volontà di lavorare in maniera seria in un’ottica di collaborazione sempre più efficace", così il presidente del Consorzio delle Doc, Adriano Gigante. "Poter poi riuscire a impostare strategie unitarie di promozione sarà un ulteriore modo di mettere in campo le nostre forze per l'obbiettivo comune di tutti che è valorizzare e far conoscere la produzione di alta qualità della nostra regione".

La Doc Friuli rappresenta la superficie più vasta di rivendicazione e raccoglie un insieme molto eterogeneo e ampio della produzione vinicola regionale. Tale trasversalità è in linea con la ricchezza della nostra produzione e della ricerca negli anni dei produttori, vero motore e anima dei Consorzi.

Il Consorzio delle Doc Fvg, dunque, plaude alla nascita di questa nuova entità aprendo le porte a ogni tipo di collaborazione nell'ottica di riuscire, insieme, a fare sistema e poter fare chiarezza e dare lustro alle particolarità della nostra produzione: una ricchezza che, lavorando assieme, potrà essere valorizzata.