Dok Dall'Ava presenta 'Friulano pesante'

Dok Dall'Ava, insieme al socio francese Loste Tradì France e alla neo acquisita Pio Tosini di Parma (antico prosciuttificio parmense), è stata presente a una strabiliante edizione di ‘TuttoFood’ che ha battuto il record di presenze. La manifestazione a Milano Fiera (Rho) ha registrato la presenza di molti addetti ai lavori nei padiglioni, con un’effervescenza che, da anni, non si percepiva.

“Confermo il buonissimo andamento della manifestazione”' spiega Carlo Dall'Ava, fondatore del noto marchio di prosciutti a San Daniele che, in occasione dell'evento fieristico, ha presentato il nuovo 'Friulano pesante', una coscia di altissima qualità e pezzatura (220 chili), di provenienza friulana, quindi da filiera certa e garantita, lavorata con il protocollo che ha fatto di Dok un marchio famoso nel mondo.

“C’è ancora la qualità al centro delle nostre produzioni – continua Dall’Ava - la piazza del TuttoFood è stata una vetrina ideale per proporre questa tipologia di prodotto. Abbiamo avuto visite, richieste, contatti internazionali. Siamo tornati ai ritmi pre Covid e Milano è sicuramente coacervo essenziale per l'incontro domanda-offerta. Il 'Friulano pesante' è un omaggio alla terra dove siamo nati e dove continuiamo a lavorare le nostre cosce con passione e dedizione”.

In fiera tutte le referenze di Dall'Ava, dai pre-affettati ai quarti e ai prosciutti interi, dal Friuli Venezia Giulia, insieme al prosciutto di Parma, con la Pio Tosini, da pochi mesi, parte del gruppo francese, Loste Tradì France che controlla anche Dok Dall'Ava. In fiera anche i prodotti della linea da forno di Dall'ava, con il marchio Maria Vittoria: in bella mostra i panettoni, un grande classico ormai del segmento bakery dell'azienda friulana, insieme anche alla linea foie gras della tradizione francese.

“Siamo pronti a ripartire con le fiere internazionali - conclude Dall'Ava - il mercato è di nuovo pronto, nonostante un rincaro delle materie prime che ha colpito anche il settore alimentare”.