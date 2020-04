Dolcezza condivisa grazie a MandiGAS e Bottega del Mondo

Il gruppo di acquisto solidale MandiGAS, che raccoglie famiglie friulane da Udine a Cividale, da Feletto a Villalta, da Laipacco a Pozzuolo, assieme alla Bottega del Mondo di Udine hanno voluto regalare una Pasqua diversa agli operatori della sanità dell'ospedale di Udine, impegnati nell'estenuante lotta al Covid-19. Accomunati dal desiderio di acquistare prodotti sani, di conoscere coloro che li producono, condividere progetti di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale, con l’avvicinarsi della Pasqua gli aderenti al gruppo MandiGAS hanno acquistato colombe e cioccolata per promuovere così un momento di dolcezza condivisa.

"Non ha la forza di un abbraccio ma può aiutare - si legge nella lettera di accompagnamento del dono -. Come GAS abbiamo sempre avuto a cuore il benessere delle persone, il sostegno a realtà locali e di filiera equa e solidale, la dignità dei lavoratori, quindi, senza alcun dubbio, abbiamo scelto la Bottega del Mondo, perché da sempre fa propri questi ideali che ha prontamente risposto al nostro appello con disponibilità ed entusiasmo".



"A voi tutti, medici, infermieri, tecnici, operatori, ausiliari, barellieri, addetti alle pulizie, a tutti, ma proprio tutti, il nostro grazie - questa la dedica -. A voi arrivi il nostro sostegno, il nostro affetto e i nostri migliori auguri per questa Pasqua".

Socia fondatrice del Consorzio Ctm altromercato (principale realtà di commercio equo italiana e tra le prime europee), Bottega del Mondo è nata nel 1989 grazie ad alcuni pionieri che videro nella proposta del commercio equo e solidale uno strumento efficace per cooperare concretamente con i Paesi del Sud del mondo. Da 30 anni promuove sul nostro territorio una economia più giusta e sostenibile, più etica e responsabile, che rispetta le persone e tutela l’ambiente, con passione, dedizione e trasparenza, attraverso la vendita di prodotti nelle nostre botteghe del mondo, l’offerta di servizi e l’informazione.