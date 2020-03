Dolcificanti, pro e contro

Tra tutti i gusti, il dolce è quello più amato ma crea una sorta di dipendenza su cui le industrie alimentari giocano da sempre. In una dieta salutare, gli zuccheri semplici non dovrebbero superare il 15% delle calorie giornaliere. Un elevato consumo di saccarosio, il comune zucchero da tavola, è associato a un aumentato rischio di sovrappeso, obesità e diabete di tipo II.



Le aziende hanno pensato di risolvere la problematica grazie alla realizzazione di prodotti “a ridotto contenuto calorico”, destinati a coloro che seguono un regime ipocalorico. Ma sono veramente salutari? In questi prodotti, sono presenti grandi quantità di edulcoranti “a zero calorie”, utilizzati spesso per mascherare la bassa qualità degli ingredienti e conferire un sapore più dolce alle pietanze. Tra questi l’acesulfame K, l’aspartame, l’acido ciclammico e la saccarina. Il consumo abituale di edulcoranti artificiali crea una sorta di dipendenza dal gusto dolce, con conseguente aumento dell’appetito, sovralimentazione, accumulo di grasso corporeo, insorgenza di diabete di tipo II, steatosi epatica e modificazione del microbiota intestinale.



La saccarina sembra, inoltre, sia in grado di attraversare la placenta, quindi, è controindicata durante la gravidanza. Un esempio di prodotto ricco di questi edulcoranti, è la Coca Cola Zero. All’interno di una dieta sana, dovremmo consumare solo occasionalmente bevande gassate e dolci come la Coca Cola e, quando non riusciamo a resistere, optiamo per la versione tradizionale, ponendo particolare attenzione alla porzione consumata, per evitare di eccedere con gli zuccheri semplici.

Oltre agli edulcoranti artificiali, ci sono quelli naturali, ma non tutti sono privi di controindicazioni. Il fruttosio aggiunto agli alimenti (non quello della frutta), ha un potere dolcificante maggiore allo zucchero a parità di calorie e non è un’alternativa salutare, infatti, un suo elevato consumo è associato ad aumento dei trigliceridi, del colesterolo Ldl, ipertensione, steatosi epatica, incremento del peso e obesità. I polioli come sorbitolo, mannitolo e xilitolo forniscono meno calorie rispetto allo zucchero ma ad alte dosi e consumati abitualmente causano gonfiore addominale, crampi e diarrea.



L’eritrolo, poliolo estratto dalla frutta privo di calorie, che non provoca effetti dannosi a livello intestinale, dolcifica leggermente meno rispetto al saccarosio e presenta un sapore piacevole che lo rende adatto nelle bevande calde e in cucina. Alternativamente, la stevia, priva di calorie, più dolce del comune zucchero da tavola, può sostituire lo zucchero nelle ricette, meno nelle bevande, avendo un retrogusto particolare, non gradito a tutti.



Una buona norma in un’alimentazione equilibrata rimane quella di limitare l’uso dei dolcificanti, così come per lo zucchero da tavola. Cerchiamo di abituarci a un sapore meno dolce dei cibi, più naturale, grazie a una rieducazione graduale delle nostre papille gustative, dando il buon esempio anche ai più piccoli. Piuttosto che consumare dolci contenenti edulcoranti tutti i giorni, è meglio concedersi il consumo quelli tradizionali una tantum, moderando le porzioni. L’abitudine a ingannare il cervello, consumando una pietanza dolce che non apporta zuccheri semplici all’organismo, può portare nel tempo a dei comportamenti compensatori, che ci faranno perdere peso con più difficoltà.

* Biologa Nutrizionista