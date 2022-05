Dolcinfesta, il Salotto delle delizie a Monfalcone

Due giornate all’insegna delle golosità regionali e non solo, in cui sarà possibile partecipare a workshop, showcooking, acquistare prodotti dolciari e assistere a spettacoli di intrattenimento: tutto questo e molto altro per Dolcinfesta, il Salotto delle delizie che animerà la Piazza di Monfalcone sabato 14 e domenica 15 maggio.



Sabato dalle 11.00 alle 23.00 e domenica dalle 10.30 alle 20.00, una vasta area espositiva ospiterà gli stand in cui verranno valorizzate le realtà delle tante aziende del territorio che parteciperanno con la vendita dei loro prodotti dolciari: Alimentari Bais di Monfalcone, Gelateria Esquimou di Staranzano, Fidolciumi di Fiumicello/Villa Vicentina, Pasticceria Mosaico di Aquileia, Hempire Sativa-Rogante di Pordenone.

Nell’area degustazione, gli stand curati da “De Gusto” offriranno ai visitatori la possibilità di assaggiare tante specialità locali, per accompagnare il pubblico in un viaggio alla scoperta dei prodotti tipici e nell’esplorazione della cultura del territorio e delle sue tradizioni.



Nell’area dedicata a workshop e showcooking sarà allestita la Mostra di fotografie a cura del Consorzio Culturale del Monfalconese/Ecomuseo Territori “Lì di Fusàr. Al vetturino. Il Tirimesù di Mario Cosolo”: partendo da vivace luogo di incontro del territorio, l’hotel ristorante “Al Vetturino” a Pieris, aperto nel 1850, ricorda la storia della famiglia Cosolo Fusàr, del paese, dei suoi abitanti e della passione per la cucina, tradotto con la creazione de “Il Tirimesù” di Mario Cosolo, la “Coppa Vetturino”.Sabato 14 maggio Turisti a km zero - Il Gusto dei Saperi: un Tour guidato in tre tappe a cura di Consorzio Culturale del Monfalconese/Ecomuseo Territori in collaborazione con Museo della Cantieristica di Monfalcone e De gusto, con partenza da Pieris per la visita alla mostra "Un dolce da re”. La vera storia del Tiramisù" condotta da Cesare Zorzin. Seconda tappa al Museo della Cantieristica di Monfalcone, alla scoperta dell’unico museo italiano dedicato alla cantieristica, per arrivare in Piazza della Repubblica a Monfalcone. Qui, alle 18.00, Show Cooking e degustazione del Tirime su - Coppa Vetturino.Sempre in Piazza, alle 20.30 “Dolci Varietà. Non Solo Magia, rassegna di arti e spettacoli con la partecipazione di Gasp Illusionist e le sue mirabolanti illusioni, Malabarista il giocoequilibrista e Fabrice le Temps con Comedy Family Show, esilarante spettacolo di magia.Domenica 15 maggio, dalle 11 alle 19, l’Associazione Turchina propone laboratori e workshop per tutta la famiglia e i clown Maki e Sonia terranno compagnia ai bambini con giochi e animazione.Alle 18, la Pasticceria Tamburin di Monfalcone ci accompagna alla scoperta del Presnitz, tipico dolce della tradizione triestina.Anteprima Dolcinfesta venerdì 13 maggio, al Caffè Municipio, con il venerdì “Feeling” di Maritani, che dalle 18.30 nella location nella location in Piazza Unità a Monfalcone proporrà musica, dj set e ottimi cocktail.