Due Berliner Oro all'azienda agricola Marcello Brotto

Due medaglie d'oro. Un riconoscimento alla qualità del prodotto, ma anche alla passione e alla professionalità di chi lo produce. A sbaragliare la concorrenza - seimila vini provenienti da tutto il mondo, 400 dei quali italiani - è stata l'azienda agricola Marcello Brotto di Ronchi dei Legionari.

L'attività, da anni condotta da Paolo Brotto e dalla figlia Laura, è stata insignita del “Berliner Oro” con il Sauvignon e il Chardonnay, entrambi del 2020, che hanno partecipato alla durissima selezione della recente edizione del “Berliner Wine Trophy”, organizzato in Germania per il 25esimo anno consecutivo. I due vini ronchesi sono stati valutati da ben 170 assaggiatori.

“Al di là della medaglia, che fa sempre piacere – hanno detto Paolo e Laura – ciò che ci interessava era la valutazione che del nostro prodotto poteva essere fatta all'estero. E' uno stimolo per migliorare, una traccia per proseguire nel nostro cammino. Ma, anche, va detto, un orgoglio per tutti noi. Serve certo anche per un'azione di marketing e per far breccia sul mercato".

"Con l'arrivo della pandemia le esportazioni sono calate, ma abbiamo avuto grandi soddisfazioni dal mercato interno. Si avvicinano a noi – hanno concluso – persone che non sapevano nemmeno della nostra esistenza”.

L'azienda Marcello Brotto ha radici profonde. “Ed è una delle eccellenze della nostra città – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – di cui andar fieri. Ricordo quando, nel 1981, durante un viaggio a Londra, in un locale trovai un vino dell'azienda Brotto. Erano gli albori del successo dei vini italiani all'estero e, da allora, di strada questa azienda ne ha macinata tanta. Sono felice, orgoglioso di questo doppio riconoscimento e dico grazie a chi lavora sempre con passione e sacrificio. Se arrivano risultati come questi è la cartina di tornasole della qualità prodotta”.