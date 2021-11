Duino&Book sbarca a Portopiccolo

Prosegue con due giorni di presentazioni di libri a Portopiccolo (Sistiana, Trieste) l’ottava edizione 2021 del festival Duino&Book, Storie di Pietre, di Angeli e di Vini. Il ricchissimo programma della rassegna prevede fino a fine anno una maratona di presentazioni libri, Premi letterari e degustazioni in luoghi particolari che ha visto da maggio ad oggi oltre 200 eventi tra storia, letteratura ed enogastronomia per la promozione della cultura e del territorio. Promosso dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis gode del sostegno economico della Regione Autonoma Fvg. Il 13 e 14 novembre la manifestazione sbarcherà a Sistiana dove nella splendida cornice di Portopiccolo avrà luogo una due giorni con numerosi appuntamenti librari.



Sabato 13 novembre L’inaugurazione degli eventi sarà alle ore 09.30 con la presenza delle autorità e del Presidente del Gruppo Ermada Flavio Vidonis Massimo Romita reduce da una settimana di eventi in terra laziale a Terracina dove si sono concluse le cerimonie del Milite Ignoto. Il Centro Congressi ospiterà le presentazioni del video dedicato al Mitreo promosso dal Gruppo Speleologico Flondar con il contributo della Regione Autonoma Fvg e la collaborazione de Le Vie delle Foto e del volume “Il tempietto ipogeo del Dio Mitra al Timavo” di Gabriella Pross Gabrielli (Edizioni Luglio) a cura della Pro Loco Mitreo. Seguiranno le presentazioni del Libro” Diario Hermada” di Aureliano Barnaba, della prima edizione della guida cartacea “SottoMonfalcone, alla scoperta della città e del territorio tra Timavo e Isonzo” edita dall’associazione culturale Lacus Timavi (Edizioni Luglio) e del volume “Una vita con il capello Alpino” del Generale Silvio Mazzaroli edito da Aviani Editori. Al successivo incontro sul libro “Alla ricerca del Milite Ignoto”, edito da Gaspari Editori, sono attesi gli interventi di Lorenzo Cadeddu, Paolo Gaspari, Mauro Depetroni e del Sindaco di Duino Aurisina, Daniela Pallotta, nell’occasione verrà consegnata una medaglia da parte dell’Associazione Amici del Fante al Sindaco e alla pronipote della Maria Bergamas, madre di tutti gli italiani,.Prof.ssa Grazia Riccio Bergamas. Il dott. Luca Caburlotto, Soprintendente Archivistico del Friuli Venezia Giulia e Silvo Stok della Società Alpina delle Giulie illustreranno “La Toponomastica della Grande Guerra sul Fronte Carnico Isontino” (L’orto della Cultura Casa Editrice). Seguirà il “Concerto d’Autunno sul Mare” a cura dell’Associazione Corale R.M. Rilke diretta dalla Maestra Barbara Corbatto. Michael Sfaradi interverrà in diretta da Teheran dialogando con Giorgio Jurissevich sul suo libro "Mossad. Una Notte a Teheran” edito da La nave di Teseo. Dopo la presentazione del libro "Lo scorpione dorato" di Marika Campeti (AUGH edizioni), a chiudere la prima giornata sarà la premiazione dei migliori atleti del territorio di Duino Aurisina " Le stelle dello Sport" in collaborazione con il Lions Club Duino Aurisina. Grandi atleti attesi come la Samantha Premerl campionessa del mondo Under 23 o Andrea Bussani, Craievich Andrea e Carboni Anna dello Sci Club 70, Elia Ceper, Iris Aurora Pecorari, Davide Lambroso, , Caterina Sinigoi e Maks Skerk ma anche Chiara Strica Scrigner, Battistin Claudio e Del Negro Francesca, Bet Giuseeppe Coslovich Mariagrazia, Negrini Giorgio e Negrini Paolo, ed infine la sfortuna atleta Zanolla Elisa.



Domenica 14 novembre si celebrerà la “Giornata Mondiale del Diabete” che vede il Lions Club di Duino Aurisina impegnato in prima linea in una campagna di sensibilizzazione. A seguire, verrà presentato il volume “L'osteoporosi a Tavola” (Luglio Editore) a cura del dott. Alessandro Parma. "La salute dell’uomo a 360 gradi: dalla prevenzione al trattamento" sarà al centro di una conferenza della Lilt con il prof. Carlo Trombetta e il Dott. Nicola Pavan, rispettivamente Direttore e Dirigente Medico UCO della Clinica Urologica ASUGI. "Il mais in cucina. Non solo polenta" sarà il tema portante dell’incontro con la dottoressa Fabiana Romanutti, editore della collana Mittelcook, dal titolo "I libri di ricette di cucina raccontano la nostra storia alimentare". Seguirà un piccolo rinfresco con assaggi e vin d'honneur. Sarà poi ospite l’Associazione Case che per Energia dei Luoghi presenterà "Cave" di Fabiola Faidiga. Il romanzo "Alba senza giorno” di Fernando Coratelli ha segnato il debutto della collana “Incursioni” di Italo Svevo edizioni. L’autore dialogherà con il giornalista Gianfranco Terzoli. La guerra sarà protagonista delle due successive presentazioni: quella del libro "Gli Ultimi - i ricordi dei testimoni viventi della Prima Guerra Mondiale a cent'anni dalla fine" di Andrea Benato (Tracciati Editore) e quella del volume "Andar per trincee da Tolmino a Caporetto" di Marco Mantini (Gaspari Editore) a cui seguirà l’incontro con Carmen Gasparotto, autrice di “Chiavi di riserva”. A chiudere la Giornata Europea Duinobook #storiedivini congiuntamente con l Amministrazione Comunale di Duino Aurisina e l'Associazione Nazionale Città del Vino promuove la Giornata Europea dell'Enoturismo. "Vitovksa e lo Schioppettino, due vini un territorio, da Prepotto a Prepotto" incontro con i produttori di Prepotto del Friuli e Prepotto del Carso, interverranno inoltre i Sindaci Daniela Pallotta (Duino Aurisina) Maria Clara Forti (Prepotto) e l'ambasciatore delle Città del Vino Gianpietro Colecchia. A seguire la presentazione del VIDEO “VINI APPUNTAMENTO CON LA STORIA” , incontro moderato dall'Assessore al Turismo e Agricoltura Massimo Romita. Nel salone sarà allestita la mostra “Mosaici” dei ragazzi del CEO di Malchina promossa in collaborazione con il Lions Club Duino Aurisina.