E' Annalisa Zorzettig la Wine Woman 2022

Una serata all’insegna dei migliori vini italiani e delle rispettive aziende produttrici, premiate per essersi contraddistinte per qualità, storia e capacità di fare da portavoce del proprio territorio di provenienza.

L’evento di premiazione Golden Wine Awards 2022, organizzato dalle redazioni di Food and Travel Italia e Wine and Travel, si è svolto nella suggestiva cornice di Tenuta Moreno a Mesagne, di fronte a un parterre di eccellenza.

A guidare la premiazione l’editrice Pamela Raeli, insieme al senatore Dario Stefàno e al presidente mondiale degli enologi Riccardo Cotarella. Due le giurie, costituite da esperti del settore e giornalisti, che hanno votato e scelto d'insignire Annalisa Zorzettig del titolo di Wine Woman 2022. Un omaggio al suo essere una donna “istintiva, altruista e testarda”, come lei stessa si definisce, ma anche all’azienda che guida, una realtà giunta alla quarta generazione, in un territorio di confine affascinante come i Colli Orientali, dove possiede una cantina storica di fine ‘700 e dove Zorzettig porta avanti un progetto di sostenibilità ecologica con competenza, passione e determinazione.

Un riconoscimento che ha voluto premiare la visione determinata e coraggiosa di Annalisa Zorzettig e che lei stessa ha voluto dedicare “A tutte le donne che lavorano nel mondo del vino e lo fanno con tanta passione, delicatezza e sensibilità oltre che con senso di rispetto e protezione per il proprio territorio. Un premio che mi emoziona e che dimostra che, un passo alla volta, ci stiamo guadagnando lo spazio e i riflettori che meritiamo in qualità di produttrici capaci di preservare e innovare un insieme di valori legati ai nostri territori di provenienza, trasmettendoli attraverso il vino e la bellezza. Il bello, il buono e la sensibilità verso la natura e le persone rappresentano il contributo che le donne portano quotidianamente al mondo del vino e sono i valori sui quali io stessa ho creato il progetto Myò, portavoce dell’eccellenza di una zona vocata come lo sono i Colli Orientali del Friuli”.