E' il Friulano Nexus il miglior bianco del Fvg

"Forse la più bella soddisfazione che abbiamo avuto in quasi 30 anni di storia della nostra Azienda". Così Lauro De Vincenti, socio e amministratore della Valchiarò di Torreano, commenta lo strepitoso risultato ottenuto con il Friulano Nexus: Winesurf, giornale online di enogastronomia e guida vini tra le più seguite in Italia, lo ha giudicato miglior vino bianco friulano tra i 340 in degustazione dell'annata 2019, attribuendogli 93 punti.

"Ci piace dedicare questo momento di gioia - commenta emozionato De Vincenti - a Galliano Scandini, socio fondatore e cantiniere della Valchiarò, deceduto il 16 settembre del 2016. Eravamo in piena vendemmia, e per la morte di Galliano abbiamo sospeso per qualche giorno la raccolta delle uve di una vigna antica di Friulano, che è andata in surmaturazione. Pensavamo - continua il vignaiolo - di aver rovinato l'annata, invece, seguendo le indicazioni del nostro enologo Gianni Menotti, abbiamo ottenuto un vino strepitoso. I risultati di quest'anno confermano che abbiamo imboccato la strada vincente".

Con il Nexus, Winesurf ha messo sotto i riflettori un altro grande bianco della Valchiarò, il Sauvignon 2019, risultato secondo (89/100) tra i 65 campioni sottoposti a degustazione. Oltre al riconoscimento di Winesurf, il Friuli Colli Orientali Doc Friulano Nexus 2019 ha ottenuto anche la "corona" (il massimo riconoscimento) della Guida Vinibuoni d'Italia 2020, considerata la "Bibbia" per quanto concerne i vini da vitigni autoctoni.