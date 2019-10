E' friulana la miglior assaggiatrice di formaggi

A Caseus Veneti, la famosa kermesse che premia i migliori formaggi della produzione Veneta, a Villa Contarini (Piazzola sul Brenta), si è svolto per la prima volta il Concorso del Miglior Assaggiatore di Formaggi del Veneto e Friuli Venezia Giulia istituito dall’Onaf, l'Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi.

La competizione prevedeva una prova scritta, una degustazione alla cieca, una prova di taglio, la presentazione di un formaggio dop regionale davanti alla commissione e la composizione di un piatto degustazione. La giuria era composta dal presidente nazionale Onaf, Piercarlo Adami, dai vice presidenti Beppe Casolo e Giacomo Toscani, dal direttore della commissione tecnica Armando Gambera, dal consigliere nazionale e organizzatore del concorso Andrea Magi e dalla giornalista Domenica Grande.

L’ambito premio è stato vinto dalla friulana Linda Del Ben, maestra assaggiatrice Onaf, ma anche titolare di Latteria di Aviano e consigliere del Consorzio Montasio. Insieme a lei si sono aggiudicati il secondo e terzo posto Filippo Bertolaso e Ferdinando Garavello.

Tutti e tre rappresenteranno Veneto e Fvg a Bergamo il 19 ottobre dove, in occasione del concorso mondiale ‘Word Cheese Award’, si terranno le finali nazionali per diventare il Miglior assaggiatore d’Italia. L’Onaf è l’unica organizzazione nazionale riconosciuta per formare la figura di ‘sommelier dei formaggi’.

L’istituzione di un concorso nazionale è il primo passo per creare figure professionali che aiuteranno a far crescere il settore caseario del nostro Paese, nel quale possiamo dire di essere i migliori al mondo per qualità e varietà di formaggi.