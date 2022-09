Ecco gli Oscar Green dell’agricoltura giovane Fvg

La birra artigianale che “sa aspettare”, la fattoria che ospita ragazzi con disabilità intellettive, la riscoperta di un antico formaggio sappadino, la bottiglia interamente sostenibile, un viaggio tra i Refoschi, la coltivazione sostenibile dell’alga Spirulina. Sono i sei progetti che Coldiretti Giovani Impresa Fvg ha premiato nell’edizione 2022 di Oscar Green, la sedicesima edizione del concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa nazionale e patrocinato dal ministero delle Politiche agricole che riconosce l’innovazione, valorizza i progetti dei giovani imprenditori e promuove l’agricoltura di qualità.

A ricevere il premio, nella Loggia del Lionello di Udine – presenti il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, gli assessori comunali Maurizio Franz e Silvana Olivotto, il direttore regionale Cesare Magalini, la delegata regionale Giovani Impresa Coldiretti Fvg Anna Turato, i vertici delle Coldiretti del territorio –, Agribirrificio Borgo Decimo, Società Agricola Samsa Paolo, Azienda Agricola Plodar Kelder, Cantina Sociale La Delizia, Azienda Agricola Tonutti Dino e Marco, Società Agricola Paulitti & C.

"Pure quest’anno, nel solco di un concorso che ha conquistato notorietà nazionale, i nostri giovani sono riusciti a centrare l’obiettivo di fare emergere le buone pratiche in agricoltura", commenta il direttore regionale della Coldiretti Fvg Magalini. "Esempi virtuosi di amore per il lavoro, inventiva e capacità imprenditoriali".

"Oscar Green – aggiunge la delegata Coldiretti Giovani Impresa Fvg Turato – si conferma una vetrina per i giovani che valorizzano il nostro territorio e la dimostrazione di come si possa promuovere l’agricoltura sana ed ecosostenibile nel rispetto delle regole e con uno sguardo rivolto al futuro anche in un contesto tanto difficile come quello attuale".