Ecco i vincitori di Spirito di Vino

Il presidente di giuria Alfio Krancic, il noto vignettista Valerio Marini, il giornalista per Arbiter e critico d’arte Alberto Gerosa – delegato per la rivista Spirito DiVino, il sindaco di Cividale del Friuli, Stefano Balloch, la presidente del Movimento Turismo del Vino FVG, Elda Felluga assieme al vicepresidente dell’associazione, Massimo Bassani, hanno proclamato i vincitori della 20° edizione di Spirito di Vino, il concorso internazionale, indetto annualmente dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, che celebra le più graffianti e originali vignette satiriche sul tema del vino.

Vincitori dell’edizione 2019, premiati con una selezione delle migliori etichette delle cantine associate, sono stati per la sezione under 35 l’italiano Diego Paparelle con “Barman” (primo classificato), il serbo Filip Najdanović “First Aid” (secondo classificato) e il portoghese Bruno Albuquerque con “Il genio della bottiglia” (terzo classificato). La sezione over 35 ha visto trionfare lo spagnolo Manuel Arriaga con “L’influenza del vino” (primo classificato), il ceco Evžen David con “Moon” (secondo classificato) mentre al terzo posto troviamo a pari merito il polacco Czesław Przęzak con “Double refueling” e il ceco Roman Kubec con “Vino”.

Fino al 6 gennaio (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, sabato e domenica orario continuato dalle 10.00 alle 17.00) nel salone a piano terra dell’immobile che ospita la Fondazione Auxilia e il Centro Internazionale Podrecca, via Monastero Maggiore 38 a Cividale del Friuli verrà ospitata la mostra della 20° edizione di Spirito di Vino in cui potrete apprezzare l’umorismo pungente e la satira graffiante capaci di regalarvi sorrisi e momenti di riflessione.

Inoltre è stata allestita una mostra diffusa in una quindicina di esercizi commerciali, aderenti a Confcommercio, grazie alla quale potrete rivivere 20 anni di storia del concorso. Nelle vetrine dei negozi aderenti saranno esposte, per tutto il periodo della mostra, alcune opere delle passate edizioni così una passeggiata nel centro di Cividale sarà impreziosita dall’ironia e dai sorrisi! Per conoscere in anticipo gli esercizi coinvolti, trovate l’elenco completo sul sito www.spiritodivino.cloud.

Netta la scelta green operata dal Movimento per questa edizione di Spirito di Vino: entrambe le mostre, quella al Centro Podrecca e quella diffusa nelle attività commerciali di Cividale, sono stampate su un supporto eco-friendly, ovvero su cartone alveolare. Inoltre, anche il calendario realizzato sia con le opere finaliste che con una selezione per rivivere i 20 anni di Spirito di Vino è stato stampato su carta certificata FSC.

Esprime grande soddisfazione la presidente del Movimento Turismo del Vino, Elda Felluga: “Spirito di vino in questi anni è cresciuto a livello internazionale diventando il punto di riferimento della satira sul mondo del vino, unendo persone di culture e nazionalità diverse. Un’occasione importante per far conoscere il Friuli Venezia Giulia nel mondo. È stato davvero molto bello vedere alle premiazioni i vignettisti stranieri che per la prima volta hanno avuto la possibilità di conoscere la bellezza di Cividale del Friuli, i nostri eccellenti vini, la nostra buona tavola, la nostra calda ospitalità. Un sincero ringraziamento alla giuria di Spirito di vino che ci ha accompagnato con entusiasmo in tutti questi anni. Un caloroso ringraziamento all’amministrazione comunale di Cividale del Friuli, ad Auxilia e ai commercianti della città Ducale che hanno voluto ospitare le premiazioni e la mostra”.

Ricordiamo che le vignette in gara sono state valutate da una giuria d’eccezione capitanata dal presidente in carica Alfio Krancic e dal presidente onorario Giorgio Forattini e composta da nomi illustri della satira, del giornalismo e della grafica: Emilio Giannelli (vignettista), Valerio Marini (vignettista), Gianluigi Colin (art and cover editor La Lettura Corriere della Sera), Franz Botré (direttore rivista Spirito DiVino), Carlo Cambi (giornalista enogastronomico), Paolo Marchi (giornalista, Identità Golose), Aldo Colonetti (filosofo), Fede & Tinto (conduttori Decanter – RadioRai), Francesco Salvi (attore) e da Elda Felluga (Presidente del Movimento Turismo del Vino FVG).

Si ringraziano gli sponsor e i partner tecnici del concorso: PromoTurimoFVG Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Cividale del Friuli, Auxilia Onlus e Auxilia Fondation, Civibank, Dolomia, Del Torre e Juliagraf.