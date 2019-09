Ecco la 50esima Mostra Regione della Mela

Al via domani, venerdì 27 settembre, la 50esima Mostra Regione della Mela organizzata dalla Pro Loco di Pantianicco con il sostegno della Regione Fvg e di Ersa. In programma convegni sui cambiamenti climatici e sulla situazione in regione di Halyomorpha halis, la Cimice asiatica marmorata, ma anche danza, gare sportive, esibizioni, l’elezione di Miss Mela e Mr Melo, il Premio Mela Friuli, il premio per il miglior miele e naturalmente musica e tante degustazioni.

Tra i primi appuntamenti l’inaugurazione della mostra di pittura “La passione insegue l’arte” di Vido Pomarè e “Fantasie a Colori” di Laura Basso con l’introduzione del critico d’arte Vito Sutto. A seguire alle 20.30 una cena speciale, con menù completo a 12 euro (primo, secondo, contorno, acqua o vino e dolce) con l’imperdibile cabaret di “Catine” con intrattenimento musicale finale.

Sabato 28 settembre Paolo Tonello, direttore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell’ERSA, condurrà il convegno tecnico sulla melicoltura che affronterà temi scottanti come quello del cambiamento climatico e dei suoi effetti, oltre ad un aggiornamento sullo stato delle cose relativamente alla lotta alla Cimice asiatica. Dopo il saluto del Sindaco di Mereto di Tomba, Claudio Violino e il Consigliere Regionale - Membro Commissione agricoltura, Leonardo Barberio, parleranno Andrea Cicogna dell’OSMER ARPA FVG, Stefano Bongiovanni (Associazione Consorzi di Bonifica della Regione) e Gioele Chiari, del CER- Canale Emiliano Romagnolo. Il convegno si svolgerà alla presenza di Stefano Zannier, Assessore alle Risorse, agroalimentari, forestali, ittiche e della montagna FVG.

In riferimento ai cambiamenti climatici l’incontro verterà sul tema dell’irrigazione, per fare un quadro della situazione attuale del sistema irriguo regionale, vedere quali sono le criticità e quali invece le innovazioni tecnologiche che potrebbero aiutare a ridurre se non eliminare gli sprechi d’acqua e, nel contempo, migliorare l’efficienza degli interventi irrigui.

A seguire si svolgeranno le premiazioni per le migliori cassette di mele in esposizione e l’assegnazione dell’ambito Premio Mela Friuli 2019 alla migliore azienda produttrice di mele. Alle 21 in programma musica per una serata danzante con l’orchestra “Selena Valle”.

Domenica è in programma una giornata densa di eventi, dalla 31esima edizione della “Marcia tra i meli”, la Magnalonga, gara podistica non competitiva di 10km con 3 punti di ristoro al secondo Pantianicco Dog Show, alle ore 11, la mostra cinofila amatoriale aperta a tutte le razze e ai meticci dai 4 mesi in su. (Per informazioni: tel. 3297185333. L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteo sotto al tendone annesso alla Casa del Sidro in Via Caterina Percoto, 4).

Nel pomeriggio dopo il fischio di inizio del Torneo di Volley, dalle 15 inizierà l’intrattenimento per bambini con il “lancio” di “100 chili di mele per te”: cartoline volanti lanciate in cielo dai bambini, iniziativa in collaborazione con il “PAG”, Progetto aggregazione giovanile. A seguire si ballerà fino a tardi nell’ampia pista da ballo con l’orchestra “Daniela Nespolo”; tra i balli si terrà un intervallo con la Banda musicale dello Stella” che festeggia quest’anno i 30 anni dalla sua fondazione. Per la cena a tema “la serata dell’apicoltore” del 3 ottobre aperta al pubblico le iscrizioni vanno effettuate entro domenica 29 settembre via sms al 3408685524 o scrivendo all'indirizzo mail: giorgiacisi@gmail.com.

CAMBIAMENTI CLIMATICI. In un contesto di cambiamento climatico e forti pressioni sulle risorse naturali, per far fronte alle crescenti esigenze alimentari, la gestione dell’acqua in agricoltura rappresenta un ambito strategico per garantire sostenibilità e competitività. Il problema della disponibilità dell’acqua sta diventando sempre più importante anche nella nostra Regione, nota per la ricchezza di questa fonte primaria per l’agricoltura e per le sue produzioni. I dati di Osmer ARPA FVG indicano, infatti, che negli ultimi 50 anni è stata osservata, nelle zone orientali della regione, una riduzione delle precipitazioni del 15-20%.

Inoltre la diminuzione è più pronunciata in primavera e in estate, proprio quando c'è maggior richiesta di acqua irrigua. Anche le proiezioni climatiche indicano un'accentuazione del fenomeno: per l'ICTP in Friuli Venezia Giulia potremmo aspettarci a fine secolo un aumento di temperatura fino a 6 °C in estate, mentre le precipitazioni dovrebbero generalmente aumentare in inverno (con possibile aumento di eventi estremi), ma diminuire anche fortemente in estate. Uno scenario quindi che delinea un possibile inaridimento estivo del territorio con forti ripercussioni nel settore agricolo, in particolare di quello frutticolo.