Edizione da record per Enovitis in campo

Si conclude con quasi 7.000 partecipanti (+10% rispetto al 2021) la 16esima edizione di Enovitis in campo, la manifestazione organizzata da Unione italiana vini e incentrata su prodotti, macchinari, tecnologie e servizi dedicati alla cura del vigneto presso la Tenuta Ca’ Bolani, a Cervignano del Friuli.

Record anche nel numero di espositori (171, il 25% in più rispetto alla passata edizione) per un’edizione incentrata sulle prove pratiche ma anche su una importante parte contenutistica, con convegni e workshop tecnici che hanno permesso di sperimentare direttamente sul campo le innovazioni presentate.

Un tema, quello della tecnologia, particolarmente caro a Enovitis, che anche quest’anno nel contesto dell’Innovation Challenge ha attribuito due riconoscimenti speciali – il Technology Innovation Award e il New Technology – a otto aziende che si sono distinte per sperimentazione tecnologica e contributo al progresso del settore della viticoltura. E se la tecnologia è parte integrante di Enovitis in campo, lo è altrettanto la sostenibilità, tema che riveste sempre maggiore importanza nel dibattito pubblico.

È stata rinnovata per il secondo anno di fila, infatti, la collaborazione con FederBio Servizi, che ha portato alla creazione di un vigneto biologico dimostrativo, con l’obiettivo di mostrare ai visitatori i vari aspetti relativi alla cura e allo sviluppo di una vigna green.