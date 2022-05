Edizione della ripartenza per la Fiera dei Vini di Buttrio

Manca poco meno di un mese alla 89esima Fiera Regionale dei Vini di Buttrio che - dopo le due ultime edizioni svoltesi ugualmente ma comunque costrette a una versione ridotta dalla situazione sanitaria - tornerà in edizione completa dal 10 al 12 giugno nella magnifica Villa di Toppo - Florio e nel suo parco storico.

Nell'attesa che gli organizzatori della Pro Loco Buri insieme al Comune di Buttrio (entrambi fanno parte dell'associazione nazionale Città del Vino) presentino il programma, è stato anticipato che ci sarà un focus sull'agricoltura biologica e sulla sostenibilità, show cooking, musica, cinema ambulante nei vigneti, cicloturistica tra Colli Orientali e Collio, raduno auto storiche, eventi per ogni età. Ma soprattutto, il "pezzo forte" della storica manifestazione, ovvero i migliori vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia e d’Italia, che si potranno assaggiare sia nella fornita enoteca della Fiera che nei laboratori curati insieme alla Guida ai Vini Buoni d'Italia del Touring Club, curata da Mario Busso.

Proprio a fine maggio, la giuria di Vini Buoni d'Italia sarà in villa per procedere con le selezioni regionali. Inoltre quest'anno c'è una novità tricolore: la manifestazione fa parte del programma di Duino Aurisina - Devin Nabrežina Città Italiana del Vino 2022. Il borgo giuliano è la "capitale" dell'associazione nazionale fino a dicembre e ha coinvolto Buttrio, come altri centri del Friuli Venezia Giulia, nel suo calendario diffuso sul territorio.

Buttrio si confermerà così per un intero weekend "cittadella" dei vini autoctoni. "Non vedevamo l'ora - dichiara Emilio Bardus presidente della Pro Loco Buri - di tornare con il programma completo su tre giorni: non ci siamo mai fermati, neanche nel 2020 quando comunque abbiamo realizzato delle piccole proposte ampliandole poi nel 2021, ma quest'anno sarà quello della vera e propria ripartenza. I nostri volontari, con la loro passione, sono pronti ad accogliere pubblico e winelovers per un grande weekend dedicato ai vini autoctoni e a tutto quello che gira attorno a essi".

"Sarà l'occasione - ha aggiunto Tiziano Venturini assessore alle attività produttive e turismo del Comune di Buttrio e coordinatore delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia - per tornare a parlare di vino, territorio, qualità delle produzioni e sostenibilità ambientale, degustando calici dei migliori vini autoctoni e assaggiando anche specialità locali. La nostra Fiera è tra le più antiche d'Italia e ancora una volta vogliamo accogliere a Villa di Toppo-Florio tutti i visitatori con le eccellenze di Buttrio e non solo".

ORGANIZZATORI E PARTNER. La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio è organizzata da Pro Loco Buri A.P.S. e Comune di Buttrio, insieme a Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoturismoFVG, Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia, Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale tra le Pro Loco d'Italia, Associazione Nazionale Città del Vino, Vinibuoni d’Italia.

Con il supporto di Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Pordenone-Udine, CiviBank, Vitis Rauscedo, Several Broker, Le Fucine, Despar. La Fiera Regionale dei Vini di Buttrio gode del marchio Sagra di Qualità dell'Unpli, del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia e di quello di EcoFesta.