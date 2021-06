Educazione alimentare nelle fattorie didattiche di Coldiretti

Venerdì 11 giugno sarà inaugurato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il primo campo scuola in fattoria nella tenuta presidenziale di Castelporziano con i bambini provenienti dalle scuole di tutta Italia in occasione della prima festa dell’educazione alimentare nelle scuole che dà il via alla stagione estiva delle fattorie didattiche.

Anche nel Friuli Occidentale le aziende sono pronte ad accogliere i bambini nelle fattorie didattiche e sociali. Lo fa sapere la Coldiretti di Pordenone, attraverso il gruppo delle imprenditrici agricole di Donne Impresa, dove i bambini andranno alla scoperta del mondo delle api, dell’orto, anche biologico, e della pet therapy con gli asini.

In campagna i piccoli ospiti impareranno anche la stagionalità dei prodotti, a cucinare, a conoscere gli animali come cavalli, mucche, capre, pecore, asini, oche e conigli. Scopriranno le filiere come quella del mais dove impareranno a fare la polenta o a riconoscere i tanti profumi delle erbe aromatiche.

“Certo – commenta la responsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa Monica Martini - anche il nostro territorio propone questa offerta. Ci sono imprese agricole che da anni propongono queste attività nel periodo estivo e non solo. Sono attrezzati -spiega Martini- per accogliere anche le scolaresche durante l’anno scolastico, per far vedere e far vivere nuove esperienze a contatto con la natura”.

“Siamo orgogliosi – commenta il presidente provinciale Matteo Zolin - che questa attività sia rilanciata a livello nazionale con il Presidente della Repubblica. È una proposta che tante nostre aziende offrono. Il gruppo delle donne di Coldiretti sta già lavorando per tornare, terminata la stagione estiva, nelle scuole durante le ore di educazione civica e parlare, in collaborazione con gli esperti, di sostenibilità ed educazione alimentare. L’agricoltura produce cibo, ma è anche ambiente, educazione, cultura e socialità, ina una parola: multifunzionalità. Noi siamo già pronti a questa sfida”.

Ecco alcune fattorie didattiche aderenti a Coldiretti che propongono attività e ospitalità nella stagione estiva:

Azienda Tina – fattoria didattico sociale Rauscedo di S. Giorgio delle Richinvelda; Fattoria da Gelindo – fattoria didattica Vivaro; Che bella Malga – fattoria didattica Malga Fossa di Sarone; Acero Rosso-fattoria didattico sociale Sacile; Azienda Agricola Zalpa - fattoria didattica Travesio; Azienda agricola Sasso d'Oro fattoria didattica Sequals; Azienda agricola San Gregorio fattoria didattica Aviano; Azienda agricola I Vini di Emilio Bulfon fattoria didattica Pinzano.