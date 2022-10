Ein Prosit per il terzo anno torna a Udine

Sale l'attesa per Ein Prosit 2022: la 23esima edizione della manifestazione si terrà dal 19 al 24 ottobre nel cuore di Udine.

Promosso dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo, in collaborazione con la Regione, PromoturismoFvg, il Comune di Udine, la Camera di commercio Pordenone-Udine, la Fondazione Friuli e l’Università di Udine e con la preziosa attività di relazioni nazionali e internazionali di Paolo Vizzari e Manuela Fissore, è un evento enogastronomico capace di mettere in relazione temi quali la cultura culinaria, la tradizione vinicola regionale e la conoscenza delle materie prime nella cucina attraverso cene, degustazioni e laboratori dedicati, incontri.

Ein Prosit, con il suo costante e crescente richiamo costituisce ormai uno degli eventi simbolo dell’enogastronomia in Italia e nel resto del mondo. Per il terzo anno l’evento si svolgerà̀ nel centro di Udine, con un calendario fitto di appuntamenti, oltre 120, alla scoperta dei migliori chef, piatti, prodotti e vini e abbinamenti. Un’edizione particolare quella del 2022, che intende rilanciare, in un momento molto delicato, il prodotto italiano nel mondo, ma anche la cucina dei migliori chef al mondo in abbinamento ai vini della Regione Friuli Venezia Giulia. I temi della edizione 2022 sono la rinascita e i vini bianchi.

Dabiz Munoz, Massimo Bottura, Yoshihiro Narisawa, Zaiyu Hasegawa, Niko Romito , Diego Rossi, Alex Atala, Riccardo Camanini, Emanuele Scarello, Matteo Metullio, Moreno Cedroni, Mauro Uliassi, Floriano Pellegrino, Christophe Pelè, Norbert Niedlerkofler, Matias Perdomo sono solo alcuni dei 72 chef presenti.

Grande attenzione ai vini bianchi durante questa ventiduesima edizione di Ein Prosit, protagonisti indiscussi delle degustazioni guidate e di tutte gli abbinamenti delle cene.

“Udine” spiega l’Assessore Regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini “diventa per cinque giorni la capitale internazionale dell’alta gastronomia, con un fitto programma che attirerà̀ nel capoluogo friulano grandi chef del panorama nazionale ed internazionale. Ma non solo: Ein Prosit è anche una vetrina delle eccellenze del Friuli-Venezia Giulia, dei suoi vini e del brand Io Sono Friuli Venezia Giulia. È una perla di rara bellezza che può aiutare Udine a crescere dal punto di vista turistico e diventare una destinazione enogastronomica internazionale”.

“Ein Prosit è uno degli eventi organizzati a Udine maggiormente capaci di dare visibilità alla nostra città, portandola al centro del più esclusivo circuito enogastronomico a livello internazionale” dichiara Maurizio Franz, Assessore alle Attività Produttive, Turismo e Grandi Eventi del Comune di Udine “Ciò offre ai nostri produttori l’opportunità unica di far conoscere le eccellenze friulane che, per l’occasione, verranno gustate in alcune tra le più prestigiose sedi e nei migliori ristoranti del nostro centro storico, coinvolgendo chef stellati e producendo ricadute positive per gli operatori economici del nostro territorio. Un grazie, da parte di questa Amministrazione, va al Consorzio del Tarvisiano, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a PromoTurismo FVG e agli uffici del Comune di Udine per il grande lavoro di squadra che è stato fatto”.

“Ein Prosit rappresenta una importante opportunità̀ per tutto il settore dell'enogastronomia della Regione Friuli Venezia Giulia e per la Città di Udine” afferma il Presidente della Camera di Commercio Pordenone- Udine, Vicepresidente nazionale Confcommercio, Giovanni da Pozzo. “In 23 edizioni Ein Prosit ha saputo creare le sinergie con le migliori produzioni vitivinicole e agroalimentari regionali e contestualmente coinvolgere le eccellenze della ristorazione locale, nazionale e internazionale oltre a destare l'attenzione e l'interesse dei media per il nostro territorio e per le realtà̀ produttive del comparto enogastronomico".

“ Ein Prosit – sostiene il Presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini- rappresenta l’idea organizzativa di chi decide di scegliere una prospettiva futura pensando un evento, per la città di Udine, che parta dalla valorizzazione del prodotto locale, in questo caso i vini e le eccellenze del Friuli Venezia Giulia e si proietti in un contesto internazionale mettendo in relazione i migliori chef del mondo con le produzioni autoctone e non dimenticandosi di fare squadra con gli operatori della città che diventano anche essi protagonisti dell’ospitalità".

IL PROGRAMMA. In cinque giorni oltre 120 eventi, fra cui le cui cene che vedranno protagonisti i grandi chef, le degustazioni, gli incontri, i laboratori e le masterclass, presieduti da note personalità̀ del panorama giornalistico enogastronomico, operatori di settore ed alcuni tra i migliori cuochi di fama internazionale e con riconoscimenti come le stelle Michelin e 50 Best Restaurants Awards.

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito: www.einprosit.org

ITINERARI DEL GUSTO - Gli “Itinerari del Gusto” sono l’incontro della grande cucina con regionali del Friuli-Venezia Giulia. Grandi Chef italiani ed internazionali animeranno gli eventi con le loro proposte, nelle quali la ricerca del dettaglio si fonde con la tecnica delle preparazioni di straordinario livello, permettendo ai molti appassionati di familiarizzare con la cucina ai suoi massimi livelli.

Gli chef di questa edizione: Agostino Iacobucci, Agustin Balbi, Aitor Arregui, Alessandro Bergamo, Alessandro Miocchi, Alessio Devidè, Alex Atala, Alvaro Clavijo, Ana Ros, Andrea Tortora, Anthony Genovese, Antonio Buono, Antonio Iacovello, Antonio Romano, Bendetto Rullo, Bruno Verjus, Cesare Battisti, Chiara Pavan & Francesco Brutto, Christophe Pelè, Ciro Scamardella, Dabiz Munoz, Davide Cardellini, Davide di Fabio, Davide Garavaglia, Davide Marzullo, Diego Rossi, Emanuele Scarello, Enzo di Pasquale, Errico Recanati, Eugenio Boer, Fabrizio Mellino, Federico Sisti, Federico Zanasi, Floriano Pellgrino & Isabella Potì, Francesco Sodano, Gianluca Gorini, Guido Tassi, Himanshu Saini, Hyungkyu Iun, Jeffrey Vella, Jessica Rosval, Karime Lopez, Kondo Takahiko, Leonardo Fonseca, Lorenzo Stefanini, Maksut Askar, Matias Perdomo, Matteo Metullio, Mattia Agazzi, Mauricio Zillo, Mauro Uliassi, Moreno Cedroni, Niko Romito, Norbert Niederkofler, Paolo Griffa, Riccardo Camanini, Roberto Pintadu, Sergio Barroso, Stefano Terigi, Tommaso Tonioni, Valerio Serino, Wicky Prijan, Yoji Tokuyoshi, Yoshihiro Narisawa, Zaiyu Hasegawa e Massimo Bottura con i suoi progetti “Osteria Gucci” e “Casa Maria Luigia” oltre ai due pizzaioli Ciro Oliva e Franco Pepe.

DEGUSTAZIONI GUIDATE – Tutte le degustazioni sono realizzate con il tema dei vini bianchi. Un’occasione per conoscere e confrontarsi con prodotti di grande spessore qualitativo. L’obiettivo è quello di proporre un approccio corretto al vino, conducendo gli appassionati passo dopo passo nell’assaggio per meglio apprezzare la storia, le caratteristiche e le peculiarità̀ dei vini presentati e dei loro produttori. Tutte le degustazioni sono condotte da esperti del settore: Alberto Lupetti, Alessio Rozzi, Armando Castagno, Enzo Vizzari, Eugenio Signoroni, Francesco Annibali, Gae Saccoccio, Gianluca Castellano, Jacopo Cossater, Lorena Pravato, Luca Gardini, Matteo Gallello, Oscar Mazzoleni e Paolo Ianna.

LABORATORI DEI SAPORI – Un viaggio fra i profumi ed i sapori del nostro Paese, in cui verranno proposti abbinamenti cibo-vino durante i laboratori e le masterclass, con vere e proprie escursioni tra i prodotti del patrimonio enogastronomico regionale e nazionale. Gli ospiti di questa edizione: Alberto Marcomini, Bepi Pucciarelli, Bernardo Pasquali, Chiara Quaglia & Piero Gabrielli, Corrado Assenza, Davide Longoni, Guido Castagna, Mateja Gravner, Michele Gortani, Renato Grando, Roberta Galletti, Roberto Notarnicola e Vittorio Capovilla.

APERITIVI – In questa ventitreesima edizione ci accompagneranno nei pre-cena grandi nomi del mondo del pairing: Alex Frezza, Edoardo Nono, Luca Marcellin, Martina Bonci, Matteo Malara, Samuel Lissoni e l’insostituibile Domenico Carella.

SPECIAL EVENT – Lo Special Event di questa edizione, domenica dalle 17:30 in poi, vede protagonisti Chiara Quaglia e Piero Gabrielli del Molino Quaglia e Corrado Assenza, con la presentazione di Paolo Vizzari. Il tema centrale sarà il tempo delle lievitazioni. A seguire il concerto di Trilok Gurtu e Omar Sosa e l’incontro con Daddy G dei Massive Attack.