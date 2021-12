Eleonora Franco rappresenta il Fvg a Extra Cuoca

È la cuoca professionista Eleonora Franco a rappresentare il Friuli Venezia Giulia in finale alla prima edizione di “Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine”, il primo concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste, promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio, in collaborazione con Lady Chef, sezione femminile della “Federazione Italiana Cuochi” (F.I.C.) e di A.I.R.O. (Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio.

La professionista della ristorazione friulana, si è espressa con la sua ricetta in gara, utilizzando per la preparazione, uno degli oli e.v.o. finalisti al concorso nazionale Ercole Olivario 2021, dedicato alle eccellenze olearie italiane, la cui eccellenza è garantita grazie ai rigidi criteri di selezione regionale prima e nazionale dopo.

Si terrà lunedì 6 dicembre alle 10, a Perugia, presso il Centro Congressi della Camera di Commercio dell’Umbria, la proclamazione e premiazione delle sei vincitrici della prima edizione di “Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine”.

Il concorso “Extra Cuoca” è nato infatti con l’obiettivo di valorizzare le donne che ricoprono un ruolo sempre più essenziale nel mondo della ristorazione, in connubio ad uno dei prodotti principe della cucina italiana: l’olio extravergine di oliva di alta qualità.

Come affermato dalla Presidente dell’Associazione Donne dell’Olio, Gabriella Stansfield: “L’idea di Extra Cuoca è nata per valorizzare da una parte, l’olio extravergine e dall’altra, il talento femminile di chi utilizza l’olio e.v.o. ogni giorno. Siamo convinti infatti, che i primi ambasciatori dell’olio e.v.o. di qualità siano i professionisti della ristorazione, capaci di riconoscere un prodotto eccellente, allenati al gusto di ciò che è non solo buono, ma anche sano e per questo possono, così come è avvenuto e continua ad essere per il vino, educare il consumatore alla scelta di oli di qualità”.

È per tale ragione che alla cuoche professioniste che hanno deciso di partecipare al concorso Extra Cuoca sono state offerte, a latere del concorso, importanti occasioni di alta formazione, volte ad affinare tra le donne chef, la conoscenza degli oli e.v.o. di qualità, durante gli incontri con i professionisti del settore infatti gli approfondimenti hanno riguardato le caratteristiche sensoriali degli oli extravergine, aspetti nutrizionali, uso dell’olio in cucina ed abbinamenti in sala, biodiversità legata al territorio di produzione, come preservare le caratteristiche dell’olio con una buona conservazione, ma anche sulle tecniche di base per promuovere le proprie creazioni tramite social network.