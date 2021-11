Eliana Liotta ai Colloqui dell'Abbazia

All’Abbazia di Rosazzo, un viaggio dedicato all’ecologia, all'ambiente e all’arte. Il riscaldamento globale non potrà arrestarsi senza modificare il sistema alimentare da cui dipende un terzo delle emissioni di gas serra, responsabili dell’aumento delle temperature.

Partendo da questa importante analisi, molti saranno i punti di riflessione del confronto con gli ospiti Eliana Liotta, scrittrice best seller autrice di ‘Il cibo che ci salverà’, La Nave di Teseo, ed Edoardo Vigna, caporedattore del Corriere della Sera e responsabile dell’inserto Pianeta 2021. L’incontro si svolgerà venerdì 26 novembre alle 18, nella Sala della Palma del complesso abbaziale. E' il penultimo appuntamento della rassegna 2021 de “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga”, curata dalla giornalista Margherita Reguitti, moderatrice degli incontri, e da Elda Felluga assieme alla Fondazione Abbazia di Rosazzo.



Il dialogo sarà centrato su un approccio duplice, ecologico e nutrizionale. L'autrice si è avvalsa della consulenza di due partner d’eccellenza: l'European Institute on Economics and the Environment (Eiee, Istituto europeo per l’economia e l’ambiente) e il Progetto Eat della Fondazione Gruppo San Donato.Nel libro, dove sono presenti anche percorsi di alimentazione, diete eco carnivore e vegetali, alternative gastronomiche volte a mitigare le emissioni inquinanti ma anche salutari per l'organismo e il mantenimento della linea, emerge un concetto molto importante: "Siamo quello che mangiamo e quello che mangiamo cambia il mondo". Le molteplici risposte indicate dalla giornalista Eliana Liotta, ci guidano alla comprensione di quanto sia importante il processo alimentare per la salvaguardia ambientale.Gli incontri de "I Colloqui dell'Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga" è una rassegna letteraria realizzata grazie alla Fondazione Abbazia di Rosazzo, Livio Felluga, Vigne Museum associazione culturale e il Comune di Manzano. Informazioni sui siti: www.abbaziadirosazzo.it e www.vignemuseum.com e pagine social.