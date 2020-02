Elisa Isoardi e Natale Giunta a Cucinare

Con la tradizionale cerimonia di inaugurazione di sabato, ha preso ufficialmente il via Cucinare, il salone dell’enogastronomia e delle tecnologie per la cucina, in programma fino a lunedì 17 febbraio alla Fiera di Pordenone.

La giornata di apertura è stata davvero in grande stile con ospiti come Elisa Isoardi, Natale Giunta e Luca Montersino, e l’ottava edizione di Cucinare prosegue con tante proposte imperdibili anche domenica 16 e lunedì 17 febbraio. La manifestazione che unisce nello stesso format tanti percorsi espositivi e un ricco calendario di eventi, con molti ospiti del mondo della cucina, continua a stupire ed interessare un pubblico sempre più ampio e appassionato in arrivo anche da fuori regione.

La giornata di domenica nell’arena Eni gas e luce, si aprirà alle 10 con Giuliano Marini, titolare della Fattoria rurale Biologica Canais (Magnano in Riviera), che racconterà del suo progetto “Adotta un alveare bio”, mentre il cuoco Luca Bidinost preparerà una colazione con il miele. L’evento è a cura di TOP – Taste of Passion e sarà presentato da Mariella Trimboli e Gianna Buongiorno.

Alle 11 l’arena Eni gas e luce ospiterà Ivan Bombieri, chef de “La Taverna di Colloredo di Monte Albano” (1 stella Michelin), vincitore lo scorso anno del premio come migliore giovane chef del Triveneto, che proporrà degli agnolotti neri ripieni di polenta bianca e “boreto alla graesana".

Seguirà l’evento con Luca Bidinost (ore 12.30), cuoco sensibile agli ingredienti del nostro territorio, alla tradizione e alla cucina di grande qualità, attento allo spreco e sempre coerente con il concetto di cucina “circolare”, preparerà una ricetta dedicata alle verdure di stagione. A cura di Foodetica, presenta Gianna Buongiorno.

Nel primo pomeriggio (ore 14.00), l’arena Eni gas e luce vedrà protagonista la pasticceria con i bignon di Follador, la nuova sorprendente linea di pasticceria fresca di Antonio Follador, all’opera in diretta con la preparazione di questo impasto leggero e croccante, che racchiude golose ganache.

Alle 15.30, troveremo Natale Giunta, con uno show cooking attesissimo dedicato ai sapori della sua Sicilia. Lo chef interpreterà il territorio e la ricerca con polpo, ceci, capperi e il suo “caviale”, in un evento presentato da Francesca Orlando.

Subito dopo (ore 17), sarà Nicola Dinato (Ristorante Feva, Castelfranco Veneto, 1 stella Michelin) a raccontare che una grande cucina inizia dal rispetto e conoscenza delle materie prime e dalla valorizzazione della biodiversità, in uno show cooking dal titolo “TRASMISSIONE" - “Laguna e legumi”. Alle 18.30, spazio a Marco Valletta con il suo “Aspettando Aquafarm” (manifestazione in programma il 19 e 20 febbraio in Fiera a Pordenone) con un appuntamento dedicato alle idee gastronomiche con il pesce di acquacoltura.

La Sala BCC Pordenonese e Monsile aprirà la giornata con la dolcezza delle preparazioni senza glutine dedicate al carnevale di Eleonora Franco. Spazio poi a due appuntamenti riservati ai soci della BCC Pordenonese e Monsile (ore 12.30 e ore 13.30), dove sarà nuovamente presente Ivan Bombieri, con un corso sulle tecniche di base della cucina italiana per tutti i giorni dedicato al risotto.

A seguire, sarà protagonista di uno show cooking Cheffa Dog (ore 15.00). Grandissima è l’attesa per l’appuntamento a cura di Sonia Orlandi – Cheffa Dog dedicato agli amici a 4 zampe. Un corso introduttivo per imparare a cucinare per i cani, seguendo le linee guida di veterinari nutrizionisti e realizzando ricette semplici 100% naturali alla portata di tutti.

Alle 16.30 si svolgerà una degustazione di vini bianchi d’Italia e dal mondo, un percorso emozionale e sensoriale guidato dai sommelier Luana Bottacin e Mario Da Ros. Bendati, si degusteranno dei vini bianchi alla cieca (a cura di FISAR). Nel tardo pomeriggio (ore 18.00) i visitatori potranno partecipare ad un workshop con degustazione, dal titolo “La freschezza del pesce incontra la maestria del coltello”. Con Alberto Savani, titolare della "Bottega del pesce" di Azzano Decimo e il Sig. Antonini delle "Coltellerie Fratelli Antonini Fu Giulio" di Maniago, a cura di Unione Artigiani Pordenone-Confartigianato Imprese.

“Felici a tavola senza lattosio” è, invece, il primo evento della giornata nella Sala Cucinare (ore 10.00). Un incontro con show cooking con Francesca Orlando, giornalista enogastronomica e blogger, focalizzato sull’intolleranza al lattosio. Alle 11.30 sarà il turno dei formaggi delle latterie sociali del pordenonese, appuntamento che avrà al centro le produzioni delle società cooperative Latteria di Marsure, Latteria di Palse e Latteria Turnaria di Maron, con degustazione di formaggi particolari di loro produzione. A cura di Giuliana Masutti e con la partecipazione dei produttori.

Cibi saporiti, cotti sottovuoto a bassa temperatura in modo semplice e veloce saranno i protagonisti dello show cooking con lo chef Davide Saretto - UNOLD Italia, alle 13, sempre presso la Sala Cucinare.

Torna anche domenica alle 14, l’evento dedicato all’olio extravergine di oliva e alla dieta mediterranea, con degustazione di oli presenti in fiera. Con Laura Profili - Sommelier dell'Olio e Fondazione Italiana Sommelier. Alle 16, l’Associazione “Pietro Querini” presenta il baccalà della famiglia Querini versus il baccalà all'aviglianese. Presenta Sergio Lucchetta con la partecipazione dello chef Carlo Nappo del ristorante "Alla Catina" di Pordenone e di Stefano Errichetti dell’Osteria Gagliardi di Avigliano. La giornata nella Sala Cucinare si chiude con la degustazione guidata di birre di Chiara Andreola, alle 18.00, dal titolo "In una delle patrie della birra: il Belgio".

Continuano, anche nella giornata di domenica, i laboratori per bambini presso lo stand di Coop Alleanza 3.0, fra i partner tecnici della manifestazione, che propone anche la formula “Approvato dai soci” facendo testare alcuni prodotti a marchio Coop.

Anche PromoturismoFvg, main partner di Cucinare, con il suo stand realizzato in collaborazione con il Comitato Regionale Pro Loco FVG e la Strada dei Vini e Sapori Friuli Venezia Giulia, si contraddistingue per ospitare eventi tutti i giorni di manifestazione, grazie alle proposte di diverse pro-loco locali, coinvolte nella realizzazione di appuntamenti dedicati alle ricette del territorio.

Fra i main partner della manifestazione, c’è Eni gas e luce, che dà il nome all’arena principale. Banca partner è la BCC Pordenonese e Monsile, altri partner tecnici sono Electrolux Professional, fornitore dell’attrezzatura e delle postazioni dell’arena Eni gas e luce e Dolomia.

Altri partner della manifestazione sono: Fondazione Pordenonelegge, Istituto Superiore Federico Flora di Pordenone, FIPE-Ascom, Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori delegazione di Pordenone (FISAR) e Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia, Unione Artigiani di Pordenone, Camera di Commercio Pordenone e Udine, Ecozema, Locata Mise en place. Media partner dell’evento: Q.B. Quanto Basta, TOP – Taste of Passion e Fuoco Lento. Radio partner: Radio Company e Radio Punto Zero.