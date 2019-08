Enotour alla scoperta delle Colline a nord di Udine

Le colline a nord di Udine saranno le quinte di un palcoscenico emozionale che gli eno-appassionati potranno vivere venerdi 30 agosto, grazie alla nuova proposta di Enotour 2019. Organizzato dall’Associazione culturale Lignano nel Terzo Millennio, ha come obiettivo di incentivare l'eno-escursionismo dai luoghi di villeggiatura, come Lignano Sabbiadoro, ad alcune delle cantine più tipiche e caratteristiche del Friuli Venezia Giulia. Il fine dell'iniziativa è quello di offrire un servizio di qualità a quanti sono in vacanza a Lignano e vogliono godere appieno delle bellezze paesaggistiche e delle eccellenze enogastronomiche della nostra regione.

L'escursione, ricca di suggestioni e sapori, prevede la visita a due cantine e la degustazione di diverse tipologie di vini accompagnanti da uno spuntino con prodotti tipici del territorio. Il gruppo sarà accompagnato dall’esperto di vini Giovanni Munisso, che spiegherà le peculiarità della viticoltura in Friuli Venezia Giulia e sarà a disposizione per soddisfare tutte le curiosità relative al mondo del vino.

"L'enoturismo è un'esperienza unica – afferma Giovanni Munisso, selezionatore delle aziende vitivinicole per la tappa dell’Enotour 2019 – soprattutto per i vacanzieri balneari. È sviluppare un concetto di vacanza attiva, in cui sia possibile fare esperienze nuove e conoscere realtà interessanti come quelle di vignaioli della nostra Regione".

Il programma di venerdì 30 prevede la partenza del pullman da piazza Marcello D'Olivo alle 14.30. Arrivo alle 15.30 all'azienda Mont'Albano Agricola, a Povoletto. Assieme al responsabile delle relazioni e accoglienza al pubblico, visita al vigneto, alla cantina e, nell'accogliente agriturismo degustazione di tre vini esemplari dell'ampia produzione biologica dell'azienda. Possibilità di acquisto vino e ripartenza alle 17.15 circa.

Alle 17.30 è previsto l'arrivo alla cantina I Comelli a Nimis. Accompagnati dal titolare Paolo Comelli, accolti nell'armoniosa atmosfera dell'anfiteatro collinare di Ramandolo, conciliati dalla bellezza della Tenuta di famiglia, si visiterà la cantina e si potranno degustare i preziosi vini DOC Friuli Colli Orientali in abbinamento a formaggi e salumi locali. Ogni degustazione sarà guidata negli aspetti sensoriali e raccontata in quelli identitari e di valenza simbolica.Possibilità di acquisto vino e rientro previsto a Lignano per le 20.30.

Per informazioni e iscrizioni: Associazione culturale "Lignano nel Terzo Millennio"info@lignanonelterzomillennio.it tel. 0431/422143